В кондитерской «Варвара+Jerome» подготовили праздничные куличи и пасхи

Posted 4 апреля 2023, 03:02
Published 4 апреля 2023, 03:02
Modified 4 апреля 2023, 03:03
Updated 4 апреля 2023, 03:03
Одна из новинок — пасха творожная ванильная. Это сливочная творожная пасха с цукатами, вяленой клюквой и курагой, оформленная ганашом на основе белого шоколада и декором из шоколада.
Второй вариант — пасха творожная карамельная с шоколадом. Это творожная пасха с добавлением темного шоколада и орехами в карамели, она оформлена ганашом из молочного шоколада, миндалем и шоколадными перышками.
Можно попробовать пасхальный кулич-краффин — нежное сдобное тесто с большим количеством мака и оформленный обоженной меренгой.
Либо можно отведать пасхальный кулич-краффин — воздушное сдобное тесто с добавление цукатов и изюма, заранее вымоченных в роме, оформленный меренгой и шоколадным декором.
Кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome» на Весны, 30.
Телефон для связи: 285-10-95.