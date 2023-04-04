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Posted 4 апреля 2023, 03:02

Published 4 апреля 2023, 03:02

Modified 4 апреля 2023, 03:03

Updated 4 апреля 2023, 03:03

В кондитерской «Варвара+Jerome» подготовили праздничные куличи и пасхи

4 апреля 2023, 03:02
В кондитерской-пекарне «Варвара+Jerome» к Пасхе подготовили четыре новинки. Предзаказы на них принимают уже сейчас и до 12 апреля. На витринах пасхи и куличи появятся 13 апреля.

Одна из новинок — пасха творожная ванильная. Это сливочная творожная пасха с цукатами, вяленой клюквой и курагой, оформленная ганашом на основе белого шоколада и декором из шоколада.

Второй вариант — пасха творожная карамельная с шоколадом. Это творожная пасха с добавлением темного шоколада и орехами в карамели, она оформлена ганашом из молочного шоколада, миндалем и шоколадными перышками.

Можно попробовать пасхальный кулич-краффин — нежное сдобное тесто с большим количеством мака и оформленный обоженной меренгой.

Либо можно отведать пасхальный кулич-краффин — воздушное сдобное тесто с добавление цукатов и изюма, заранее вымоченных в роме, оформленный меренгой и шоколадным декором.

Кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome» на Весны, 30. 

Телефон для связи: 285-10-95. 

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