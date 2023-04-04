В кондитерской «Варвара+Jerome» подготовили праздничные куличи и пасхи

В кондитерской-пекарне «Варвара+Jerome» к Пасхе подготовили четыре новинки. Предзаказы на них принимают уже сейчас и до 12 апреля. На витринах пасхи и куличи появятся 13 апреля.

Одна из новинок — пасха творожная ванильная. Это сливочная творожная пасха с цукатами, вяленой клюквой и курагой, оформленная ганашом на основе белого шоколада и декором из шоколада. Второй вариант — пасха творожная карамельная с шоколадом. Это творожная пасха с добавлением темного шоколада и орехами в карамели, она оформлена ганашом из молочного шоколада, миндалем и шоколадными перышками. Можно попробовать пасхальный кулич-краффин — нежное сдобное тесто с большим количеством мака и оформленный обоженной меренгой. Либо можно отведать пасхальный кулич-краффин — воздушное сдобное тесто с добавление цукатов и изюма, заранее вымоченных в роме, оформленный меренгой и шоколадным декором. Кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome» на Весны, 30. Телефон для связи: 285-10-95.