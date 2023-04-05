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Posted 5 апреля 2023, 10:46

Published 5 апреля 2023, 10:46

Modified 5 апреля 2023, 11:04

Updated 5 апреля 2023, 11:04

В Канске подростки станцевали на памятнике и ими заинтересовались в полиции

5 апреля 2023, 10:46
В Канске подростки устроили танцы на памятнике революционеру Коростелёву.

Видео с танцами размещено в телеграм-канале «ЧП Канск».

На видео видно, как подростки взобрались на памятник, веселятся и танцуют, прохожие их не беспокоят. Всё произошло прямо в центре города. В комментариях под видео люди пишут, что подросткам надо «всыпать ремня» и «сломать ноги».

«Вежливо сломать ноги. Будет много времени изучить историю», — пишет один из пользователей.

В полиции сообщили, что заявлений по поводу танцев на памятнике к ним не поступало. Подростки ничего не сломали, но их уже ищут, чтобы провести профилактическую беседу с родителями.

Информацию о подростках передали в администрацию Канска и местный отдел по делам несовершеннолетних.

#Видео#Город#Общество#Дети
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