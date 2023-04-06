Чиновник в Шарыпово не заметил подброшенный ФСБ муляж бомбы и его за это оштрафовали

Как следует из решения суда, начальник отдела не принял мер, чтобы оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией, а также завести паспорт безопасности, в котором должны быть перечислены все меры предупреждению террористических актов. Свою вину Михайлов признал полностью. Суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа.