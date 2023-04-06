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Posted 6 апреля 2023, 09:03

Published 6 апреля 2023, 09:03

Modified 6 апреля 2023, 12:23

Updated 6 апреля 2023, 12:23

Чиновник в Шарыпово не заметил подброшенный ФСБ муляж бомбы и его за это оштрафовали

6 апреля 2023, 09:03
Начальника безопасности администрации Шарыповского района оштрафовали за незамеченный муляж бомбы.

Как сказано в материалах судебного дела, 15 марта УФСБ по краю проводило учения. Сотрудник спецслужб прошёл в здание районной администрации «под видом условного нарушителя» и заложил муляж взрывного устройства. В учреждении за 20 минут так никто и не обратил внимание на подозрительный предмет. 

В ФСБ сделали вывод, что здание слабо защищено от террористических атак. К ответственности привлекли начальника отдела по контролю и безопасности администрации Юрия Михайлова — на него составили протокол по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). 

Как следует из решения суда, начальник отдела не принял мер, чтобы оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией, а также завести паспорт безопасности, в котором должны быть перечислены все меры предупреждению террористических актов. Свою вину Михайлов признал полностью. Суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа.

Как пояснил «Проспекту Мира» глава администрации Шарыповского района Геннадий Качаев, Михайлов продолжает работать на своей должности.

«В тот день все просто были загружены работой, потому и не заметили. Меры всё примем, учтём».
#Город#Люди#Общество
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