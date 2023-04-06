Застройщик обманул почти 200 дольщиков домов под Красноярском

Обвиняемый директор, Виктор Токарев, по данным системы «Спарк», числился директором компаний с лета 2015 по лето 2016 года. Обе компании, которыми он руководил, сейчас признаны банкротами. Сам Токарев был учредителем еще нескольких компаний в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и Москве, все они ликвидированы, как и ИП Токарева.