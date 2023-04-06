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Posted 6 апреля 2023, 07:22

Published 6 апреля 2023, 07:22

Modified 6 апреля 2023, 07:24

Updated 6 апреля 2023, 07:24

Застройщик обманул почти 200 дольщиков домов под Красноярском

6 апреля 2023, 07:22
В Красноярске будут судить руководителя двух строительных организаций — он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2015 году директор ООО «Строй-Индустрия» и «Строй-Проект» вместе с двумя руководителями подрядной организации (ООО «Монтаж-Строй») разработал схему привлечения средств дольщиков без фактического строительства. 

Директор выступал в роли застройщика, оформлял документы о приемке строительства, которого не было, и заключал с гражданами договоры долевого строительства. Деньги он делил между подельниками.

В прокуратуре уточняют, что ущерб 190 гражданам оценивают на сумму более 304 млн рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело будут рассматривать отдельно, дело в отношении других фигурантов сейчас расследуется.

Дольщикам сейчас выплачивают компенсации из бюджета — либо достраивают их дома за бюджетный счет.

Обвиняемый директор, Виктор Токарев, по данным системы «Спарк», числился директором компаний с лета 2015 по лето 2016 года. Обе компании, которыми он руководил, сейчас признаны банкротами. Сам Токарев был учредителем еще нескольких компаний в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и Москве, все они ликвидированы, как и ИП Токарева.

#Криминал
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