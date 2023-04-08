Отцы юных хоккеистов избили тренера из-за «предвзятости»

Posted 8 апреля 2023, 13:28
Published 8 апреля 2023, 13:28
Modified 8 апреля 2023, 13:30
Updated 8 апреля 2023, 13:30
Как рассказали в полиции, вечером 7 апреля в ледовой арене «Енисей» проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения. После матча двое мужчин избили тренера одной из команд, он обратился к медикам.
Выяснилось, что у 45-летнего и 41-летнего отцов участников одной из команд возник конфликт с педагогом. Родители были недовольны работой тренера и заявляли, что он предвзято относится к их детям.
Сейчас проводится проверка, пострадавшего отправили на судмедэкспертизу.