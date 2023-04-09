Губернатор Усс не раскрыл, кто помог сыну сбежать из Италии, но поблагодарил Путина

Posted 9 апреля 2023, 11:57
Published 9 апреля 2023, 11:57
Modified 9 апреля 2023, 11:59
Updated 9 апреля 2023, 11:59
Усс-старший не стал комментировать подробности возвращения сына на родину, отметив, что это сможет сделать сам Артем, если захочет. Губернатор поблагодарил всех, кто переживал за Артема.
Усс не назвал конкретные ведомства или людей, которые помогли Артему вернуться в Россию, но отдельно поблагодарил президента Владимира Путина и назвал его «человеком с большим и открытым сердцем».