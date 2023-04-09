Губернатор Усс не раскрыл, кто помог сыну сбежать из Италии, но поблагодарил Путина

Сюжет Дело Артема Усса

Губернатор Александр Усс поздравил красноярцев с Вербным воскресеньем и рассказал о ситуации с побегом его сына Артема из-под домашнего ареста в Италии.

Усс-старший не стал комментировать подробности возвращения сына на родину, отметив, что это сможет сделать сам Артем, если захочет. Губернатор поблагодарил всех, кто переживал за Артема. Усс не назвал конкретные ведомства или людей, которые помогли Артему вернуться в Россию, но отдельно поблагодарил президента Владимира Путина и назвал его «человеком с большим и открытым сердцем». Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту в Милане по запросу США. Американские власти обвиняли его в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями, отмывании денег и нарушении санкций.

Суд в Италии одобрил экстрадицию Усса-младшего в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. Спустя сутки он сбежал из-под домашнего ареста.

Губернатор Александр Усс после побега заявлял, что не знает, где находится его сын, и называл все обвинения сфальсифицированными.

Позже в поисках начали участвовать и американские власти.

В начале апреля Усс-младший рассказал СМИ, что вернулся в Россию.

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