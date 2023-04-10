Красноярец попытался отсудить миллион у Кузбасса за ямы на дороге

Posted 10 апреля 2023, 01:45
Published 10 апреля 2023, 01:45
Modified 10 апреля 2023, 01:48
Updated 10 апреля 2023, 01:48
Как рассказали в Мариинском городском суде, авария произошла в конце июля 2019 года. Мужчина ехал на BMW 730d в сторону моста через реку Кия и попал в ямы на дороге правыми колесами.
Экспертиза показала, что восстановление авто после аварии будет стоить 1 миллион 6 тысяч 358 рублей. В середине 2022 года красноярец подал иск в суд с требованием взыскать эту сумму и судебные расходы с территориального управления администрации Мариинского муниципального округа, а также с компании «МариинскАвтодор» и муниципального предприятия «Мариинец».
Однако суд выяснил, что некоторые повреждения авто в заключении экспертизы не совпадают со справкой о ДТП, составленной ГИБДД. Кроме этого, за четыре дня до ДТП этот же автомобиль врезался в другое транспортное средство.
Вдобавок стало известно, что на момент аварии красноярец не был собственником авто. Суд отказал мужчине в требованиях.