Красноярец попытался отсудить миллион у Кузбасса за ямы на дороге

Экспертиза показала, что восстановление авто после аварии будет стоить 1 миллион 6 тысяч 358 рублей. В середине 2022 года красноярец подал иск в суд с требованием взыскать эту сумму и судебные расходы с территориального управления администрации Мариинского муниципального округа, а также с компании «МариинскАвтодор» и муниципального предприятия «Мариинец».