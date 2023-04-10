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Posted 10 апреля 2023, 01:45

Published 10 апреля 2023, 01:45

Modified 10 апреля 2023, 01:48

Updated 10 апреля 2023, 01:48

Красноярец попытался отсудить миллион у Кузбасса за ямы на дороге

10 апреля 2023, 01:45
Житель Красноярска попал в яму на дороге в Кемеровской области и пытался отсудить у дорожников деньги на ремонт авто.

Как рассказали в Мариинском городском суде, авария произошла в конце июля 2019 года. Мужчина ехал на BMW 730d в сторону моста через реку Кия и попал в ямы на дороге правыми колесами. 

Экспертиза показала, что восстановление авто после аварии будет стоить 1 миллион 6 тысяч 358 рублей. В середине 2022 года красноярец подал иск в суд с требованием взыскать эту сумму и судебные расходы с территориального управления администрации Мариинского муниципального округа, а также с компании «МариинскАвтодор» и муниципального предприятия «Мариинец».

Однако суд выяснил, что некоторые повреждения авто в заключении экспертизы не совпадают со справкой о ДТП, составленной ГИБДД. Кроме этого, за четыре дня до ДТП этот же автомобиль врезался в другое транспортное средство.

Вдобавок стало известно, что на момент аварии красноярец не был собственником авто. Суд отказал мужчине в требованиях.

#Анна Комарова#Общество#ДТП
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