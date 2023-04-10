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Posted 10 апреля 2023, 09:43

Published 10 апреля 2023, 09:43

Modified 10 апреля 2023, 09:50

Updated 10 апреля 2023, 09:50

Красноярская ГЭС компании Эн+ стала площадкой для желающих проверить свою грамотность

10 апреля 2023, 09:43
Участниками Тотального диктанта на гидроэлектростанции стали около 60 человек — это сотрудники компании, жители Красноярска и Дивногорска.

Учитывая требования безопасности, количество гостей было ограничено. Для тех, кто успел зарегистрироваться, сотрудники станции приготовили бонус — экскурсию по ГЭС.

Поддержка образовательных проектов является одним из приоритетов компании Эн+, такое направление задал основатель компании Олег Дерипаска.

«Организация Тотального диктанта на ГЭС уже стала доброй традицией, и нам особенно приятно, что места на регистрации закончились за несколько часов. По завершении диктанта мы познакомили гостей с принципами работы ГЭС, показали машинный зал и захватывающие дух виды на Енисей и Красноярское море, которые открываются с гребня плотины», — говорит участник Молодежного совета Красноярской ГЭС Виктория Вшивкова.

По традиции текст Тотального диктанта читают известные жители региона. На Красноярской ГЭС диктующим стала телерадиоведущая и эксперт по коммуникациям Анна Прохорова.

В 2023 году Тотальный диктант прошел в 20-й раз и охватил 19 часовых поясов на шести континентах. На территории России диктант 8 апреля написали жители более 600 населенных пунктов, а за рубежом к проекту присоединились 96 городов из 41 страны. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

#Анастасия Аскарова
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