Красноярская ГЭС компании Эн+ стала площадкой для желающих проверить свою грамотность

В 2023 году Тотальный диктант прошел в 20-й раз и охватил 19 часовых поясов на шести континентах. На территории России диктант 8 апреля написали жители более 600 населенных пунктов, а за рубежом к проекту присоединились 96 городов из 41 страны. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.