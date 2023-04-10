prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2023, 11:24

Published 10 апреля 2023, 11:24

Modified 12 апреля 2023, 04:53

Updated 12 апреля 2023, 04:53

В Красноярске неизвестный расстрелял утку

10 апреля 2023, 11:24
Неизвестный застрелил утку в Октябрьском районе Красноярска, об этом в социальных сетях заявила местная жительница Татьяна Адамович и опубликовала фото.

Судя по посту, все произошло в районе Вильского, 14ж. «Прямо передо мной упала летящая утка. В голове дырка как от воздушки. Кому они помешали?» — написала очевидец. 

Женщина добавила, что утка упала перед ней. Татьяна переживает, что стрелок может случайно попасть и в людей. 

В полиции «Проспекту Мира» сообщили, что к ним не поступало заявлений об этом. Татьяна позднее уточнила «ПМ», что планирует обратиться в полицию. 

#Общество#Животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика