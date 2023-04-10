В Красноярске неизвестный расстрелял утку

Posted 10 апреля 2023, 11:24
Published 10 апреля 2023, 11:24
Modified 12 апреля 2023, 04:53
Updated 12 апреля 2023, 04:53
Судя по посту, все произошло в районе Вильского, 14ж. «Прямо передо мной упала летящая утка. В голове дырка как от воздушки. Кому они помешали?» — написала очевидец.
Женщина добавила, что утка упала перед ней. Татьяна переживает, что стрелок может случайно попасть и в людей.
В полиции «Проспекту Мира» сообщили, что к ним не поступало заявлений об этом. Татьяна позднее уточнила «ПМ», что планирует обратиться в полицию.