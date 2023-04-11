В Красноярске стали чаще делать операции по восстановлению девственности. Зачем?

Posted 11 апреля 2023, 00:00
Published 11 апреля 2023, 00:00
Modified 11 апреля 2023, 17:22
Updated 11 апреля 2023, 17:22
Акушер-гинеколог медицинского центра Medical On Group Елена Семенова говорит, что по поводу гименопластики к ней обращаются не реже раза в месяц. Чаще всего это девушки от 20 до 30 лет, в семьях которых по религиозным соображениям запрещено заниматься сексом до свадьбы. Совсем другая категория — пациентки, над которыми совершили сексуальное насилие.
«Обращаются девушки, родители которых не знают об этом [потере девственности]. А перед тем, как вернуться домой, они к нам приходят, — говорит акушер-гинеколог Елена Семенова. — Бывают случаи, когда обращаются после сексуальных травм, насильственных действий. Сейчас процедура востребована и как подарок мужу, для остроты ощущений, разнообразия сексуальной жизни. Даже послеродовые женщины обращаются».
Стоимость гименопластики по городу — примерно 20 тысяч рублей. Это не считая обследований: мазок, развернутый анализ крови, анализ крови на свертываемость (коагулограмма) и на гепатит. Противопоказаниями к гименопластике являются острые воспалительные процессы во влагалище, патологии свертываемости крови, сердечно-сосудистые заболевания, психические и онкозаболевания.
Елена рассказывает, что самой возрастной в ее практике была 38-летняя пациентка с ребенком. Она вступала во второй брак, а гименопластика была подарком мужу на свадьбу. Самой молодой была 20-летняя девушка, и она решилась на процедуру из-за религиозных убеждений.
Был случай, когда студентка из ближнего зарубежья пришла в клинику перед тем, как вернуться к родным. Также к Елене обращалась юная красноярка, которая выходила замуж в Москве. Парень «взял ее туда на постоянное место жительства».
Елена вспоминает, что три года назад ее коллега делала операцию женщине, у которой было трое детей. Пациентке было больше 35 лет.
Акушер-гинеколог отмечает, что процедуру стали делать чаще, особенно перед вступлением в другой брак. Врач предполагает, что ее клиентам «хочется чего-то интересного и нового».
«Сейчас это стало чаще, особенно перед свадьбой. Решаются на это ради своих мужчин. Для девушки разрыв девственной плевы будет [снова] болезненным, а для мужчины, конечно, ощущений будет больше. Действует только при первом половом акте — при повторном половом будет так, как раньше».
Как рассказала гинеколог медицинского центра «МедПрактик» Алена Медведева. Процедура гименопластики длится примерно 30-40 минут, ее проводят под местной анестезией — препарат вводят в слизистую. Далее врач сшивает остатки (лепестки) девственной плевы. Гинеколог добавила, что половой акт должен состоятся в течение 7-10 дней после операции, иначе нитки рассосутся, а швы разойдутся.
Алена отмечает, что в месяц к ней приходят до 10 клиентов, чаще — из Красноярска и Красноярского края. Самой молодой ее пациенткой была 18-летняя девушка, самой возрастной — 45 летняя женщина с тремя детьми.
«18-летняя девушка была из СНГ, выходила замуж, и ей нужно было сделать, иначе это позор семье девушки. Даже смерти подобно, — рассказывает Медведева. — Та, который 45 лет, делала подарок мужу. Потому что у мужа никогда не было полового опыта с девственницей».
Гинеколог тоже добавила, что после гименоплатики женщине будет больно заниматься сексом, а у мужчин будут другие ощущения.
«Мужчина будет чувствовать препятствие, и будут кровянистые выделения из-за того, что нитки будут рваться и повреждать слизистую».
По мнению сексолога и секс-блогера Лии Павильч, есть несколько основных причин, почему девственность партнерши может быть важна для мужчин. Одна из них связана с тем, что мужчина хочет «воспитать девушку под себя и сделать из нее свой идеал». Речь идет не только о сексе, а о семейной жизни в целом.
Лия согласна, что для некоторых мужчин девственность — «своеобразное доказательство полной власти над девушкой». Им может нравиться чувствовать себя «в позиции лидера». А есть и те, кому тяжело принять, что у его девушки мог быть кто-то до него.
«Мужчину привлекает именно психологический аспект девственности, а не просто восстановленная девственная плева. Или есть мужчины, которые хотят быть первыми у девушки из-за своей брезгливости. Они просто не могут смириться, что у женщины были какие-то другие партнеры».
При этом Павильч уточняет, что «удивить и порадовать» своего мужчину можно и менее радикальными и травматичными способами, чем геминопластика.
«Если очень хочется подарить мужчине эффект „первого раза“ — можно просто воспользоваться сужающим гелем для влагалища. А в долгосрочной перспективе можно заняться тренировками мышц тазового дна и радовать своего мужчину постоянно. После работы с мышцами тазового дна для самой девушки также секс станет более ярким».
Сексолог и семейный психолог Елена Торчевская считает, что есть несколько причин, по которым в обществе существует фиксация на девственности. Во-первых, религиозные основания — секс до брака запрещен, например, в исламе. Во-вторых, для мужчин это проявление животных инстинктов: гарантия, что потомство будет именно от того, с кем был единственный половой акт.
Но нельзя забывать и о психологических факторах — «поддержание неврозов мужа» и «желание ему угодить».
«Ко мне приходили клиенты, которым очень приятно, что именно они стали для девушек первыми. Это чувство власти, внутреннего удовлетворения. Есть фиксация — иметь власть над женщиной. Или это могут быть люди, которые склонны к невротическим историям, с явной неуверенностью в себе. Им страшно, что был кто-то лучше и нравился больше, чем они. Им хочется быть лучше, быть первым. Для них это принципиально важно. У меня есть история, когда молодой парень спустя годы узнал, что он был не первым. Они это не обсуждали, выяснилось случайно. Это было для него потрясение».
Впрочем, для женщин психологические причины «восстановления девственности» могут быть другого рода, отмечает Торчевская. Речь идет о непринятии себя, своего сексуального опыта и желании все изменить. Например, если у женщины первый раз был эмоционально травмирующим или вовсе связанным с насилием — то с помощью гименопластики она может символически пытаться «все переиграть».
Что же касается растущей популярности такой процедуры, то ее сексолог объясняет просто: врачи увидели «человеческую боль» — и решили на этом заработать.