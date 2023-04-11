В Красноярске стали чаще делать операции по восстановлению девственности. Зачем?

По мнению сексолога и секс-блогера Лии Павильч, есть несколько основных причин, почему девственность партнерши может быть важна для мужчин. Одна из них связана с тем, что мужчина хочет «воспитать девушку под себя и сделать из нее свой идеал». Речь идет не только о сексе, а о семейной жизни в целом.