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Posted 12 апреля 2023, 07:30

Published 12 апреля 2023, 07:30

Modified 12 апреля 2023, 07:30

Updated 12 апреля 2023, 07:30

Форум «ЭкоАрктика» состоялся на Таймыре

12 апреля 2023, 07:30
На Таймыре, регионе реализации масштабного проекта «Восток Ойл», состоялся форум «ЭкоАрктика».

Организатором выступило крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края — «РН-Ванкор». Мероприятие прошло при поддержке администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и «Русского географического общества».

Цель мероприятия — проведение открытого и продуктивного диалога крупнейших недропользователей: дочерних обществ компании «Роснефть», представителей власти, ученых и населения по вопросам сохранения уникальных хрупких арктических экосистем и поддержки традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, живущих на Таймыре.

Ключевым событием форума стал круглый стол, в котором приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, дочерних обществ «Роснефти» в Красноярском крае, общественных, научных и экологических организаций. Сотрудники «РН-Ванкора», «Востсибнефтегаза», «Славнефть-Красноярскнефтегаза» представили доклады об итогах производственной и экологической деятельности за 2022 год.

Ученые «Арктического научного центра», Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Сибирского федерального университета рассказали об итогах десятилетнего изучения биологических видов-индикаторов арктической зоны и разработке микробного препарата для очистки морских акваторий от углеводородных загрязнений.

Участники круглого стола отметили, что с развитием масштабного проекта «Восток Ойл» на Таймыре потенциал взаимодействия региона и нефтяников только растет. И форум «ЭкоАрктика» этому будет способствовать, его проведение планируется сделать на Таймыре ежегодным.

На круглом столе были объявлены победители первого конкурса грантов, который был организован «РН-Ванкор» в поддержку научных исследований в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.

Программа форума была насыщена событиями. Экологи «РН-Ванкора», «Востсбинефтегаза», «Славнефть-Красноярскнефтегаза» провели экологические лекции и викторину для учащихся Таймырского колледжа и учеников «Роснефть-классов» в Дудинке.

Завершился форум «ЭкоАрктика» празднованием Дня Оленевода в поселке Носок.

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