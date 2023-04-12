Форум «ЭкоАрктика» состоялся на Таймыре

Участники круглого стола отметили, что с развитием масштабного проекта «Восток Ойл» на Таймыре потенциал взаимодействия региона и нефтяников только растет. И форум «ЭкоАрктика» этому будет способствовать, его проведение планируется сделать на Таймыре ежегодным.