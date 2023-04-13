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Posted 13 апреля 2023, 04:09

Published 13 апреля 2023, 04:09

Modified 13 апреля 2023, 04:15

Updated 13 апреля 2023, 04:15

Против директора Бархатовской птицефабрики возбудили дело на 70 миллионов

13 апреля 2023, 04:09
Директора компании «Птицефабрика Бархатовская» Андрея Бахтина подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Бархатов фактически руководил еще двумя аффилированными организациями — «Алеман» и «СХП Восток Агро-Инвест». По его указанию птицефабрика продавала продукцию «Алеману» по цене ниже себестоимости для дальнейшей перепродажи по рыночной цене. 

Сообщается, что другая подконтрольная ему фирма, «СХП Восток Агро-Инвест», незаконно использовалась для погашения задолженности перед другой торговой организацией — «Агропродуктом». Следствие полагает, что в итоге «Птицефабрика Бархатовская» потеряла более 70 миллионов рублей.

Все это продолжалось с 2019 года по 10 апреля 2023 года. 

Позднее стало известно, что Бахтина арестовали на два месяца. 

По данным базы «Спарк», птицефабрика зарегистрирована в селе Бархатово Березовского района. В 2022 году выручка составила более миллиарда рублей, но долг составил почти 34 миллиона.

Эта птицефабрика полностью принадлежит Красноярскому краю. Власти пытались ее продать за миллиард рублей.  

  • Ранее птицефабрику хотели признать банкротом из-за долгов по кредитам.
  • Позднее краевые власти включили птицефабрику в список предприятий для продажи. Помимо «Бархатовской», там находились «Красноярскнефтепродукт» и «Коркиноагропромхимия».
  • «ПМ» рассказывал, как проходило обсуждение вопроса о приватизации птицефабрики и КНП в стенах заксобрания.
#Криминал
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