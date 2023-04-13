Против директора Бархатовской птицефабрики возбудили дело на 70 миллионов

Сообщается, что другая подконтрольная ему фирма, «СХП Восток Агро-Инвест», незаконно использовалась для погашения задолженности перед другой торговой организацией — «Агропродуктом». Следствие полагает, что в итоге «Птицефабрика Бархатовская» потеряла более 70 миллионов рублей.