Против директора Бархатовской птицефабрики возбудили дело на 70 миллионов

Posted 13 апреля 2023, 04:09
Published 13 апреля 2023, 04:09
Modified 13 апреля 2023, 04:15
Updated 13 апреля 2023, 04:15
По версии следствия, Бархатов фактически руководил еще двумя аффилированными организациями — «Алеман» и «СХП Восток Агро-Инвест». По его указанию птицефабрика продавала продукцию «Алеману» по цене ниже себестоимости для дальнейшей перепродажи по рыночной цене.
Сообщается, что другая подконтрольная ему фирма, «СХП Восток Агро-Инвест», незаконно использовалась для погашения задолженности перед другой торговой организацией — «Агропродуктом». Следствие полагает, что в итоге «Птицефабрика Бархатовская» потеряла более 70 миллионов рублей.
Все это продолжалось с 2019 года по 10 апреля 2023 года.
Позднее стало известно, что Бахтина арестовали на два месяца.
По данным базы «Спарк», птицефабрика зарегистрирована в селе Бархатово Березовского района. В 2022 году выручка составила более миллиарда рублей, но долг составил почти 34 миллиона.
Эта птицефабрика полностью принадлежит Красноярскому краю. Власти пытались ее продать за миллиард рублей.