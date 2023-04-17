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Posted 17 апреля 2023, 11:12

Published 17 апреля 2023, 11:12

Modified 17 апреля 2023, 11:32

Updated 17 апреля 2023, 11:32

Красноярцы блокируют дорогу у «Серебряного лога»

17 апреля 2023, 11:12
Красноярцы запарковывают дорогу у лестницы в Удачном и «Серебряного лога». Они оставляют машины вдоль проезжей части, создавая аварийные ситуации и мешая проезду местных жителей. Об этом сообщили в ГИБДД.

Жители Удачного ранее критиковали строительство лестницы. Они собирали подписи против работ, считая, что появление объекта приведёт к переполненным парковкам, пробкам и мусору. Они указывали на то, что сперва нужно сделать инфраструктуру, а затем саму лестницу.

В ГИБДД «Проспекту Мира» уточнили, что от жителей продолжают поступать жалобы на неправильную парковку. Участок патрулируют инспекторы и следят за обстановкой. 

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать ПДД и не создавать неудобства у  туристического объекта. Красноярцам советуют добираться до места отдыха на общественном транспорте, рядом с лестницей находится остановка «Живописная».

В 200-х метрах от «Серебряного лога» есть парковка, но она рассчитана на 34 места. Ранее в мэрии сообщали, что на проезде к пруду запретят парковку. Там установили специальные знаки. 

#Город#Общество#ПДД
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