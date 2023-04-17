Красноярцы блокируют дорогу у «Серебряного лога»

Жители Удачного ранее критиковали строительство лестницы. Они собирали подписи против работ, считая, что появление объекта приведёт к переполненным парковкам, пробкам и мусору. Они указывали на то, что сперва нужно сделать инфраструктуру, а затем саму лестницу.