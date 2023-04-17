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Posted 17 апреля 2023, 04:05

Published 17 апреля 2023, 04:05

Modified 17 апреля 2023, 14:20

Updated 17 апреля 2023, 14:20

На Дубровинского автомобиль сбил косулю

17 апреля 2023, 04:05
Косуля перебегала проезжую часть на улице Дубровинского и попала под колёса автомобиля.

Об этом сообщил телеграм-канал «Прима». В описании к видео сказано, что животное осталось живо, но, вероятно, у косули сломана нога.

Как животное оказалось здесь, пока неизвестно.

В ГИБДД позже рассказали, что утром автомобиль BMW сбил косулю в районе Дубровинского, 114, которая появилась неожиданно. Водитель в результате ДТП травм не получил. Косулю инспекторы передали сотрудникам охотнадзора.

Полицейские устанавливают, каким образом животное оказалось на городской улице и была ли у 41-летнего водителя возможность избежать наезда.

В телеграм-канале «Прима» добавили, что спасти косулю не удалось — она получила множественные травмы, и ее пришлось усыпить.

#Видео#ДТП
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