В Красноярске возбудили дело против мужчины, который справлял нужду у мемориала

Posted 18 апреля 2023, 02:52
Published 18 апреля 2023, 02:52
Modified 18 апреля 2023, 06:27
Updated 18 апреля 2023, 06:27
По версии следствия, в ночь на 15 апреля пьяный 38-летний мужчина стоял около Вечного огня и сжигал в нем цветы, которые оставляли местные жители, и газеты (их он принес с собой).
В СК уточнили «Проспекту Мира», что мужчина в том числе справлял нужду у мемориала.
Телеграм-канал «Прима» публиковал видео случившегося.
Против мужчины возбудили дело об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Наказание по этой статье — штраф до трех миллионов рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы до трех лет.
Красноярец задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В полиции говорили, что мужчина был не раз судим за кражи. Ранее он не смог объяснить свое поведение у мемориала.
Позднее мужчина сказал, что жег цветы и газеты, чтобы согреться.