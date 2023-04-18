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Posted 18 апреля 2023, 02:52

Published 18 апреля 2023, 02:52

Modified 18 апреля 2023, 06:27

Updated 18 апреля 2023, 06:27

В Красноярске возбудили дело против мужчины, который справлял нужду у мемориала

18 апреля 2023, 02:52
В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который справлял нужду у Мемориала Победы и сжигал цветы в Вечном огне.

По версии следствия, в ночь на 15 апреля пьяный 38-летний мужчина стоял около Вечного огня и сжигал в нем цветы, которые оставляли местные жители, и газеты (их он принес с собой).

В СК уточнили «Проспекту Мира», что мужчина в том числе справлял нужду у мемориала.

Телеграм-канал «Прима» публиковал видео случившегося.

Против мужчины возбудили дело об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Наказание по этой статье — штраф до трех миллионов рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы до трех лет.

Красноярец задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В полиции говорили, что мужчина был не раз судим за кражи. Ранее он не смог объяснить свое поведение у мемориала. 

Позднее мужчина сказал, что жег цветы и газеты, чтобы согреться. 

#Видео#Общество#Происшествия
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