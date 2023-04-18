Житель края поддержал в соцсетях взрыв Крымского моста и попал к ФСБ

Когда личность автора установили, к нему в квартиру приехали сотрудники СОБРа. Они вскрыли дверь и задержали мужчину.

Сотрудники ведомства усмотрели в этом оправдание терроризма. В ФСБ уточнили «Проспекту Мира», что нашли комментарии во время ежедневного мониторинга.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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