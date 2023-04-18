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Posted 18 апреля 2023, 06:55

Published 18 апреля 2023, 06:55

Modified 18 апреля 2023, 07:00

Updated 18 апреля 2023, 07:00

Житель края поддержал в соцсетях взрыв Крымского моста и попал к ФСБ

18 апреля 2023, 06:55
Житель Ачинска оставил комментарий во «ВКонтакте», в котором, вероятно, поддержал взрыв на Крымском мосту. Его нашла ФСБ.

Сотрудники ведомства усмотрели в этом оправдание терроризма. В ФСБ уточнили «Проспекту Мира», что нашли комментарии во время ежедневного мониторинга.

Когда личность автора установили, к нему в квартиру приехали сотрудники СОБРа. Они вскрыли дверь и задержали мужчину. 

Против задержанного возбуждено уголовное дело о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

  • Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате этого загорелись топливные цистерны грузового поезда, который проезжал мимо, и обрушились два автомобильных пролета.
  • Четыре человека погибли. Российские власти признали случившееся терактом. 
  • Главным организатором взрыва ФСБ считает начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ведомстве заявляли, что весь путь взрывчатки контролировал подчиненный Буданова, который представлялся Иваном Ивановичем. Он, по данным ФСБ, использовал виртуальный анонимный номер и симку на имя гражданина Украины Сергея Андрейченко. Сообщалось, что были установлены 12 соучастников подготовки взрыва. 
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