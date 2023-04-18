Житель края поддержал в соцсетях взрыв Крымского моста и попал к ФСБ

Posted 18 апреля 2023, 06:55
Published 18 апреля 2023, 06:55
Modified 18 апреля 2023, 07:00
Updated 18 апреля 2023, 07:00
Сотрудники ведомства усмотрели в этом оправдание терроризма. В ФСБ уточнили «Проспекту Мира», что нашли комментарии во время ежедневного мониторинга.
Когда личность автора установили, к нему в квартиру приехали сотрудники СОБРа. Они вскрыли дверь и задержали мужчину.
Против задержанного возбуждено уголовное дело о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.