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Posted 21 апреля 2023, 08:44

Published 21 апреля 2023, 08:44

Modified 21 апреля 2023, 08:47

Updated 21 апреля 2023, 08:47

Камеры сняли кортеж нового губернатора Красноярского края

21 апреля 2023, 08:44
Сюжет
Новый губернатор
В Красноярске сейчас официально представляют временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Церемония проходит в большом зале здания краевого правительства. Котюкова представил полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев. 

На мероприятии находятся члены правительства края, депутаты заксобрания, главы муниципалитетов, журналисты и другие.

Kras Mash опубликовал видео кортежа Котюкова, когда он ехал на церемонию. В него вошли несколько машин, включая полицейских и машину скорой помощи. Канал сообщил, что Котюков «уже освоился» в резиденции в Соснах.

  • Михаилу Котюкову 46 лет, он родился в Красноярске. Был заместителем губернатора Александра Хлопонина и министром финансов Красноярского края. В 2010 году перешел в федеральные органы власти, стал заместителем министра финансов России, с этой должности его и вернули в Красноярский край. Подробнее о нем можно прочесть здесь.
#Алёна Аракчеева#Видео#Люди#Политика#Губернатор#Врио#Михаил Котюков#Новый губернатор
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