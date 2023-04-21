Камеры сняли кортеж нового губернатора Красноярского края

Posted 21 апреля 2023, 08:44
Published 21 апреля 2023, 08:44
Modified 21 апреля 2023, 08:47
Updated 21 апреля 2023, 08:47
Церемония проходит в большом зале здания краевого правительства. Котюкова представил полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев.
На мероприятии находятся члены правительства края, депутаты заксобрания, главы муниципалитетов, журналисты и другие.
Kras Mash опубликовал видео кортежа Котюкова, когда он ехал на церемонию. В него вошли несколько машин, включая полицейских и машину скорой помощи. Канал сообщил, что Котюков «уже освоился» в резиденции в Соснах.