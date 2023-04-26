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Posted 26 апреля 2023, 04:04

Published 26 апреля 2023, 04:04

Modified 9 июля 2023, 07:52

Updated 9 июля 2023, 07:52

В Норильске силовики нашли у таксиста детонаторы и символику «Правого сектора» *

26 апреля 2023, 04:04
В Норильске местного жителя оштрафовали за публикацию символики украинского «Правого сектора»* в Instagram**. Сам оштрафованный на момент разбирательств находился в СИЗО — ранее его осудили за хранение электродетонаторов к промышленной взрывчатке и за «призывы к экстремизму».

Как следует из определения городского суда, 14 марта 2022 года Михаил К. (имя изменено по решению редакции — ПМ) разместил на своей странице в Instagram** «изображение трезубца, в центре которого расположен меч»***. Сам обвиняемый на суд не явился, потому что находился в норильском СИЗО-4. Но к делу были приобщены его показания: по его словам, он не знал, что изображение «является экстремистской символикой», в содеянном раскаивается. В итоге судья выписала ему 1,5 тысячи рублей штрафа — решение было принято 29 марта, 16 апреля 2023 наказание по 20.3 КоАП РФ («демонстрация запрещенной символики») вступило в силу.

Ранее, в феврале этого года, Михаила оштрафовали на 10 тысяч по другой статье — «разжигание ненависти и вражды» (20.1.1 КоАП РФ). Судя по определению, некий гражданин заявил на Михаила в органы — из-за ролика на YouTube-канале с 173 подписчиками. В этом видео Михаил «негативно высказывался в адрес лиц, состоящих на службе в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, а также об их действиях». Еще один гражданин в своем заявлении в органы указал, что в записи «содержится призыв избивать русских».

На сайте норильского суда есть два уголовных приговора, вынесенных Михаилу. Первый — в июне 2022 года, за незаконное приобретение и хранение взрывчатки (часть 1 статьи 222 УК РФ).

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Как указано в приговоре, Михаил жил с матерью и братом, неофициально работал таксистом. Все началось в марте 2022 года, когда он попал в разработку местного центра противодействия экстремизму (Центр «Э» при МВД). Полицией «была получена информация» о том, что норильчанин размещает в интернете фото и видео «проукраинской радикальной направленности с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности».

В марте 2022 в квартиру семьи Михаила пришли с обыском оперативники МВД и ФСБ — они нашли у него в рюкзаке, вместе с с футбольными бутсами и мячом, три промышленных электродетонатора. Как позже указали эксперты, такие используются «при взрывных работах, проводимых на земной поверхности, а также в шахтах и рудниках».

Сам Михаил на явке с повинной рассказал, что нашел эти детонаторы 15 января на заднем сиденье своего «Мерседеса» — остались после незнакомого пассажира, которого он подвозил от ТЦ до магазина. Принес находку домой, показал своему брату — тот подтвердил, что это действительно детонаторы, и посоветовал от них избавиться. Однако Михаил брата не послушал и спрятал устройства в рюкзаке рядом с комодом: «для дальнейшего использования, но точно цель использования не определил, решил это сделать впоследствии».

  • В приговоре упомянута отрицательная характеристика обвиняемого по месту жительства — как склонного «к совершению правонарушений экстремистского характера». Как рассказал «Проспекту Мира» собеседник, знакомый с ситуацией, в деле фигурировало «рисование свастик в подъезде». Сам Михаил, рассказывает он, переехал в Норильск из небольшого городка под Луганском (сейчас он гражданин РФ).
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На суде обвиняемый полностью признал вину, в итоге его приговорили к 4 годам колонии общего режима и 50 тысячам рублей штрафа. В августе 2022-го краевой суд по апелляции снизил срок до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.

Второй приговор в отношении Михаила вынесли в конце января 2023 года — за «призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета» (часть 2 статьи 280 УК РФ), сейчас он обжалуется в краевом суде. Ни детали дела, ни даже сам приговор не опубликованы. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

  • Как правило, производства по «экстремистской» 280 УК РФ не публикуются для общего доступа. По ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов», материалы по делам, «затрагивающим безопасность государства» или «содержащие гостайну», публикации не подлежат. «ПМ» нашел не менее 41 дела по «призывам к экстремизму» в районных и городских судах региона. С 22 года в Красноярском крае вынесено не менее 8 приговоров по 280 УК РФ, из них 3 уже в 2023 году; еще 2 дела рассматриваются прямо сейчас. Ни одно из этих дел не доступно для ознакомления, в подавляющем большинстве случаем скрыты даже ФИО обвиняемых и осужденных.

*Украинская организация «Правый сектор» признана экстремистской в РФ и ее деятельность запрещена.

**Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ и ее деятельность запрещена.

***Демонстрация символики запрещенных в РФ организаций тоже запрещена в РФ.

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#Алексей Макеев#Люди#Общество#ФСБ#Экстремизм#Полиция#Центр э#Норильск
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