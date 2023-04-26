В Норильске силовики нашли у таксиста детонаторы и символику «Правого сектора» *

Как следует из определения городского суда, 14 марта 2022 года Михаил К. (имя изменено по решению редакции — ПМ) разместил на своей странице в Instagram** «изображение трезубца, в центре которого расположен меч»***. Сам обвиняемый на суд не явился, потому что находился в норильском СИЗО-4. Но к делу были приобщены его показания: по его словам, он не знал, что изображение «является экстремистской символикой», в содеянном раскаивается. В итоге судья выписала ему 1,5 тысячи рублей штрафа — решение было принято 29 марта, 16 апреля 2023 наказание по 20.3 КоАП РФ («демонстрация запрещенной символики») вступило в силу.