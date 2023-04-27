Что изменится в Норильске к 2035 году

Несколько объектов по программе реновации уже закончены — это пожарное депо в Оганере и комплексный центр соцобслуживания населения в Норильске. Депо встретило какой-то необычной чистотой — и здания, и техники. В новом здании, помимо рабочих помещений с экипировкой, кабинетов руководства и других, есть и комната для отдыха (а в ней аквариум с рыбками), бильярдная, тренажерный зал, а вскоре появится и сауна.