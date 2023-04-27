Что изменится в Норильске к 2035 году

Posted 27 апреля 2023, 05:00
Published 27 апреля 2023, 05:00
Modified 27 мая 2023, 05:01
Updated 27 мая 2023, 05:01
Корреспондент «Проспект Мира» прогулялась по городу и посмотрела, что уже изменилось в северной столице края и что ждет обновления.
Прямо сейчас в Норильске строятся два жилых 9-этажных дома и реконструируется здание бывшей научно-технической библиотеки «Башня». В ближайшие пару лет также появятся четыре жилых дома в Норильске, детский сад в районе Кайеркан на 236 воспитанников, три жилых дома, школа на 1100 учеников и детсад на 270 детей в Оганере. Все это планируется построить к 2025 году, рассказывает Владимир Ерохин, замруководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска Заполярного филиала «Норникеля».
Во время следующего этапа сейчас планируют построить пять высотных жилых домов к 2029 году. Кроме этого, сейчас проектируется ледовый дворец, который построят на месте теплиц на Талнахской, и бассейн на шесть дорожек.
Также сейчас проводятся работы по созданию музея современного искусства, реконструкции Заполярного государственного университета и строительству студенческого комплекса для вуза. Строительство школы на 1 100 учащихся запланировано и в самом Норильске.
Новые строительства, говорит проектировщик, будут проводиться по технологии, которую в Норильске раньше не использовали — вместе с типичными для заполярья свайными основаниями для домов будут использованы металлические каркасы.
«Дома в Норильске строились только в начале нулевых. Эта отрасль гражданского строительства у нас как класс отсутствовала», — отмечает Владимир Ерохин.
«Башня», которую упоминал Ерохин, присутствует на многих норильских открытках. К сожалению, та часть здания, в которой находилась научно-техническая библиотека, «чувствовала» себя сомнительно, поэтому ее решено было реконструировать под общественное пространство.
Сейчас «Башня» — это голые кирпичные стены, снятые полы и ветер в стенах. Но работа уже идет, и даже в полуразрушенном виде посмотреть тут есть на что — высокие потолки, поистине дворцовая лестница, которую обещают сохранить, и, собственно, сама «башня» — помещение с окнами на всех стенах, которое превратится в что-то вроде конференц-зала.
Но реновация Норильска — это не только строительство и реконструкция, это еще и очищение территорий от зданий, которые свое уже отжили. Пример такого — ростверк на Кирова, 15. Кирпично-железобетонное здание еще раннесоветских времен не сохранилось и не сохранило своей истории, поэтому мэрия попросила у «Норникеля» помощи в сносе.
Здание, кстати, яркий пример строительных процессов советских времен на Крайнем Севере — когда не было нужного, использовали то, что есть. Здесь, например, вместо стальной арматуры в разрушенных бетонных блоках можно увидеть близкий к арматуре, но все же совсем иной по назначению прокат.
Несколько объектов по программе реновации уже закончены — это пожарное депо в Оганере и комплексный центр соцобслуживания населения в Норильске. Депо встретило какой-то необычной чистотой — и здания, и техники. В новом здании, помимо рабочих помещений с экипировкой, кабинетов руководства и других, есть и комната для отдыха (а в ней аквариум с рыбками), бильярдная, тренажерный зал, а вскоре появится и сауна.
Второй объект — центр соцобслуживания населения, бывший роддом. На доме напротив до сих пор есть надписи «Спасибо за сына», но в целом они применимы и к этому центру. Здесь занимаются реабилитацией детей-инвалидов: проводят оздоровительные процедуры, развивают в различных направлениях, помогают осваивать азы профессий, учат обслуживать себя самостоятельно.
В центре есть настоящая квартира со всеми бытовыми предметами, с которыми детей учат обращаться, есть станок для печатания значков, небольшой огород и многое другое. 90 дней дети могут проходить реабилитацию бесплатно, также есть программы, по которым город возвращает семьям до 80% стоимости процедур и кружков.
Программа реновации Норильска — результат четырехстороннего соглашения. В сумме все стороны выделяют на программу 120 миллиардов рублей, из них 81,3 млрд — деньги «Норникеля».