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Posted 27 апреля 2023, 07:59

Published 27 апреля 2023, 07:59

Modified 27 апреля 2023, 09:40

Updated 27 апреля 2023, 09:40

В украинском плену остаются мобилизованные красноярцы

27 апреля 2023, 07:59
Как минимум двое жителей Красноярска остаются в плену ВСУ. Об этом «Проспекту Мира» сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Личности пленных установили по видео, которое опубликовали в соцсетях. На нём российские военные, попавшие в плен ВСУ 1 апреля, давали интервью.

«По моим данным, пока еще у нас находятся [в плену] два жителя Красноярска. Они были на видео идентифицированы», — сказал Швыткин.

Депутат сообщил, что их, как и других пленных, пытаются вернуть, но он занимается возвращением именно жителей Красноярска, которые являются его земляками. Ранее Швыткин говорил, что они были мобилизованы. Точное количество пленных неизвестно. 

Накануне 40 российских военнослужащих вернули из украинского плена. Среди них был житель Красноярского края. 

#Алёна Аракчеева#Люди#Общество#Мобилизация#Военнопленные#Мобилизованные#Украина#ВСУ#Боевые действия
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