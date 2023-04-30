Авиакомпания Utair отменила все прямые перелеты из Красноярска в Сочи

Кроме того, билеты с пересадкой всегда стоят дороже, чем прямые. Например, красноярка Мария пишет, что изначально ее прямой билет до Сочи стоил 35 тысяч рублей, но после отмены ей пришлось сменить авиакомпанию — и билеты стоили уже 52 тысяч. Еще один красноярец Вадим говорит, что стоимость билетов вернули ваучером, но «на эту же дату они стоят в два раза больше».