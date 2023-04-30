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Posted 30 апреля 2023, 04:23

Published 30 апреля 2023, 04:23

Modified 2 мая 2023, 13:09

Updated 2 мая 2023, 13:09

Авиакомпания Utair отменила все прямые перелеты из Красноярска в Сочи

30 апреля 2023, 04:23
Рейсы Красноярск-Сочи отменили на период с 1 июня по октябрь. Причину такого решения не объяснили. Тем, кто уже купил билеты, предлагают вернуть деньги или доплатить и лететь с пересадкой в Москве.

На сайте Utair нет официального заявления об отмене рейсов. Об этом стало из паблика авиакомпании. Красноярцы оккупировали комментарии под постами Utair и оставили больше 30 жалоб.

Варианты решения проблемы, которые предлагает Utair, подходят не всем. Например, людей не устраивает период, в течение которого авиакомпания вернет деньги. Так, красноярка Валерия пишет в комментариях, что у нее «нет времени ждать возврата два месяца».

«Там написано 1-30 дней на рассмотрение заявки и 3-20 дней на зачисление денег. Видела отзывы возмущенных людей, кто ждал больше 60 дней, вот и решила перестраховаться, уточнить. Нужно покупать новые билеты в другой авиакомпании, так как в вашей не нашлось удобного рейса для замены на нужные даты».

На это в авиакомпании ответили, что 30 дней — это максимальное время обработки заявки на возврат авиакомпанией. Также возврат банком может тоже проводиться до 30 дней.

Еще одна проблема — обмен производится на рейсы в диапазоне трех дней от изначальной даты, то есть в некоторых случаях пассажирам приходится менять бронь на съем жилья в Сочи и другие услуги.

Кроме того, билеты с пересадкой всегда стоят дороже, чем прямые. Например, красноярка Мария пишет, что изначально ее прямой билет до Сочи стоил 35 тысяч рублей, но после отмены ей пришлось сменить авиакомпанию — и билеты стоили уже 52 тысяч. Еще один красноярец Вадим говорит, что стоимость билетов вернули ваучером, но «на эту же дату они стоят в два раза больше».

 

#Путешествия#Красноярск#Туризм
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