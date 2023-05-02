На набережной Красноярска появился уткомат

Posted 2 мая 2023, 07:23
Published 2 мая 2023, 07:23
Modified 2 мая 2023, 09:42
Updated 2 мая 2023, 09:42
Блогер Андрей Максимов (НеМаксим) заметил аппарат со специальным кормом для птиц около спуска с Центрального парка и опубликовал видео, как им пользоваться.
Корм стоит 30 рублей, его можно оплатить картой. Судя по видео, корм продают без упаковки, его нужно собирать в руку. И в этом Максимов увидел минус. «Когда ветер — у вас весь корм сразу разлетится. Я, например, не ожидал такой песчаной бури».
На боковой стороне автомата написано, чем можно кормить птиц, а чем нельзя. Не стоит давать уткам и другим пернатым хлеб, лучше — семечки и зерна.
Предприниматель, разместивший аппарат, сообщил «Проспекту Мира», что в скором времени «уткомат» появится и на набережной правого берега.