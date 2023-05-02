На набережной Красноярска появился уткомат

Корм стоит 30 рублей, его можно оплатить картой. Судя по видео, корм продают без упаковки, его нужно собирать в руку. И в этом Максимов увидел минус. «Когда ветер — у вас весь корм сразу разлетится. Я, например, не ожидал такой песчаной бури».