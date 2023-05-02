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Posted 2 мая 2023, 07:23

Published 2 мая 2023, 07:23

Modified 2 мая 2023, 09:42

Updated 2 мая 2023, 09:42

На набережной Красноярска появился уткомат

2 мая 2023, 07:23
На набережной Красноярска разместили «уткомат».

Блогер Андрей Максимов (НеМаксим) заметил аппарат со специальным кормом для птиц около спуска с Центрального парка и опубликовал видео, как им пользоваться. 

Корм стоит 30 рублей, его можно оплатить картой. Судя по видео, корм продают без упаковки, его нужно собирать в руку. И в этом Максимов увидел минус. «Когда ветер — у вас весь корм сразу разлетится. Я, например, не ожидал такой песчаной бури». 

На боковой стороне автомата написано, чем можно кормить птиц, а чем нельзя. Не стоит давать уткам и другим пернатым хлеб, лучше — семечки и зерна. 

Предприниматель, разместивший аппарат, сообщил «Проспекту Мира», что в скором времени «уткомат» появится и на набережной правого берега. 

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