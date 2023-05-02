Парк динозавров и парк ГЭС: в Красноярском крае появятся новые туристические объекты

Posted 2 мая 2023, 02:18
Published 2 мая 2023, 02:18
Modified 2 мая 2023, 14:42
Updated 2 мая 2023, 14:42
Об этом сообщила замглавы администрации губернатора региона Юлия Верхушина.
Конкурс на финансирование проектов в сфере туризма среди территорий края проводило краевое агентство по туризму.
В списке победителей оказались несколько проектов, например, набережная в Овсянке с понтонным причалом для маломерных судов, визит-центр с туалетом в центре Минусинска, второй этап благоустройства Монастырского озера в Енисейском районе, площадка перед въездной стелой «Енисейск» и торговые ряды в самом Енисейске.
Деньги выделят на второй этап строительства парка ГЭС, а именно на создание троп в районе порта и асфальтирование площадки возле арт-объекта — турбины ГЭС.
Часть средств потратят на причал для маломерных судов возле ТЦ «Красноярье» в Красноярске, на благоустройство Думной горы в Шушенском районе и экотроп в Подгорном в районе Олень-горы и сервисных объектов Сосновоборска, на развитие музея таежного промысла под открытым небом в Бахте и благоустройство берега в Игарке.
Планируют начать строить парк динозавров в Шарыпове. В 2005 году останки стегозавра обнаружили в Березовском угольном карьере недалеко от города. Их восемь лет собирал воедино палеонтолог и скульптор Сергей Краснолуцкий. Этот стегозавр и станет главным экспонатом музея.