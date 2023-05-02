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Posted 2 мая 2023, 02:18

Published 2 мая 2023, 02:18

Modified 2 мая 2023, 14:42

Updated 2 мая 2023, 14:42

Парк динозавров и парк ГЭС: в Красноярском крае появятся новые туристические объекты

2 мая 2023, 02:18
В Красноярском крае выделили 175 миллионов рублей на обустройство туристических объектов.

Об этом сообщила замглавы администрации губернатора региона Юлия Верхушина.

Конкурс на финансирование проектов в сфере туризма среди территорий края проводило краевое агентство по туризму. 

В списке победителей оказались несколько проектов, например, набережная в Овсянке с понтонным причалом для маломерных судов, визит-центр с туалетом в центре Минусинска, второй этап благоустройства Монастырского озера в Енисейском районе, площадка перед въездной стелой «Енисейск» и торговые ряды в самом Енисейске.

Деньги выделят на второй этап строительства парка ГЭС, а именно на создание троп в районе порта и асфальтирование площадки возле арт-объекта — турбины ГЭС. 

Часть средств потратят на причал для маломерных судов возле ТЦ «Красноярье» в Красноярске, на благоустройство Думной горы в Шушенском районе и экотроп в Подгорном в районе Олень-горы и сервисных объектов Сосновоборска, на развитие музея таежного промысла под открытым небом в Бахте и благоустройство берега в Игарке.

Планируют начать строить парк динозавров в Шарыпове. В 2005 году останки стегозавра обнаружили в Березовском угольном карьере недалеко от города. Их восемь лет собирал воедино палеонтолог и скульптор Сергей Краснолуцкий. Этот стегозавр и станет главным экспонатом музея. 

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