Парк динозавров и парк ГЭС: в Красноярском крае появятся новые туристические объекты

Часть средств потратят на причал для маломерных судов возле ТЦ «Красноярье» в Красноярске, на благоустройство Думной горы в Шушенском районе и экотроп в Подгорном в районе Олень-горы и сервисных объектов Сосновоборска, на развитие музея таежного промысла под открытым небом в Бахте и благоустройство берега в Игарке.