Два беспилотника атаковали Кремль

Posted 3 мая 2023, 12:04
Published 3 мая 2023, 12:04
Modified 3 мая 2023, 17:53
Updated 3 мая 2023, 17:53
На сайте Кремля утверждается, что здание атаковали два беспилотника. В атаке пресс-служба обвинила Украину.
Заявляется, что беспилотники вывели из строя до попадания в Кремль. Пострадавших и материального ущерба нет.
«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин во время атаки работал в своей резиденции в Ново-Огарево, его планы не поменялись.
«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — указано на сайте Кремля.