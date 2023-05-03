prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2023, 12:04

Published 3 мая 2023, 12:04

Modified 3 мая 2023, 17:53

Updated 3 мая 2023, 17:53

Два беспилотника атаковали Кремль

3 мая 2023, 12:04
Пресс-служба президента Владимира Путина заявила о нападении дронов на Кремль.

На сайте Кремля утверждается, что здание атаковали два беспилотника. В атаке пресс-служба обвинила Украину. 

Заявляется, что беспилотники вывели из строя до попадания в Кремль. Пострадавших и материального ущерба нет.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин во время атаки работал в своей резиденции в Ново-Огарево, его планы не поменялись.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — указано на сайте Кремля. 
#9 Мая#Украина#Кремль#Путин#Песков#Бпла#Президент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика