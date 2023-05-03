Стоит ли покупать недвижимость в ближайшие месяцы? Рынок жилья Москвы и Петербурга

При этом спрос заметно снизился как на новостройки, так и на вторичный рынок. А предложение в Москве превышает показатели более чем в два раза, по сравнению с цифрами до начала СВО. Перенасыщен жилой фонд и в Санкт-Петербурге. За год объем предложения на вторичном рынке вырос на 44%.