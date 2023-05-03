Стоит ли покупать недвижимость в ближайшие месяцы? Рынок жилья Москвы и Петербурга

Posted 3 мая 2023, 15:12
Published 3 мая 2023, 15:12
Modified 29 августа, 11:31
Updated 29 августа, 11:31
Уже на протяжении нескольких лет рынок недвижимости забыл про стабильность. Сначала пришла пандемия, спрос вырос, а за ним и цены на жилье взлетели к небесам. Затем случилась весна 2022 года и заинтересованных в покупке квартир стало меньше.
Что будет дальше с рынком недвижимости в Москве и северной столице России, стоит ли инвестировать сейчас в жилую недвижимость — эти и другие вопросы разбираем с экспертами. А также расскажем, как проверить квартиру по выписке из ЕГРН, если вы решились на покупку.
Несмотря на то, что цены на первичном рынке сильно оторвались от вторички, покупатели продолжают отдавать предпочтение новостройкам. Большую роль играют ипотечные ставки и бонусы от застройщиков. А квартиры на вторичном рынке покупают в основном те, кому жилье нужно здесь и сейчас.
При этом спрос заметно снизился как на новостройки, так и на вторичный рынок. А предложение в Москве превышает показатели более чем в два раза, по сравнению с цифрами до начала СВО. Перенасыщен жилой фонд и в Санкт-Петербурге. За год объем предложения на вторичном рынке вырос на 44%.
Люди хотят продавать квартиры по разным причинам: кто-то планирует переезжать, у кого-то трудности с выплатами по ипотеке, кто-то решил реализовать инвестиционные объекты. При этом не все стремятся снижать цены и большинство объектов стоит без реализации. Эта тенденция подтормаживает спрос на рынке новостроек, поскольку многие покупатели используют квартиры на вторичке как первоначальный взнос на строящееся жилье.
Поскольку спрос пока не стремится повышаться, продолжает действовать тренд на избирательность покупателя. Потенциальные приобретатели квартир могут капризничать, просить хороший дисконт на вторичке и получать неплохие бонусы от застройщиков. Поэтому ждать не стоит, а если нужно решать жилищный вопрос, то действовать здесь и сейчас, советует Лариса Громова, частный риелтор из Санкт-Петербурга:
«Смотря для чего это делается. Если семья решает перебраться в другой район, например, ближе к школе, к работе и т. д., то, конечно, стоит сейчас приобретать объекты недвижимости. Ждать не стоит. Особенно на вторичке. Сейчас, кстати, выставлено на продажу достаточное количество залоговых квартир, которые имеют очень привлекательные цены».
Главное, обдумано подходить к любой сделке, отмечает Наталья Фадеева, брокер по недвижимости и инвестициям в Москве:
«Если говорить про вторичку, то надо углубляться, понимать, что за объект, где и как сыграть на цене, насколько это будет интересно обеим сторонам: продавцу и покупателю. А если покупать квартиру на строящемся рынке, здесь надо рассматривать стратегию: насколько срочно вам нужен этот объект. Я своим клиентам рекомендую смотреть ближайшие сроки сдачи: 2023–2024 года».
Соответственно, с продажей торопиться не стоит. Большая конкуренция на рынке, и, если еще ценник будет завышен, объект может долго провисеть даже без показов. По словам экспертов, продажа объекта недвижимости должна быть оправдана, например, улучшением жилищных условий или срочным переездом. А без должной мотивации пока лучше придержать объекты.
Эксперты уверены, покупка квартиры сейчас — это возможность улучшить жилищные условия и сохранить свои деньги, но никак их не преумножить. Эффективность инвестиций в жилую недвижимость упала. Покупать квартиры для того, чтобы заработать, специалисты не советуют, поскольку жилье больше не приносит того дохода, который был раньше. Лучше уходить в коммерческую недвижимость, советует Наталья Фадеева:
«Флагман инвестиционных проектов — это офисные помещения. Они несут доходность. Одни предприятия от нас ушли, но открываются другие. Сейчас открывается очень много мелких предпринимателей, которым нужны офисные помещения порядка 50-70 квадратных метров. Это такой сегмент рынка, который всегда рабочий, какой бы кризис ни существовал».
Главное, советуют эксперты, не заходить в инвестиции самостоятельно, обязательно нужно обращаться за помощью к специалистам. Если неправильно выстроить стратегию, можно не только не заработать, но и потерять часть денег.
Кроме того, не стоит забывать и про недвижимость за рубежом. Если хорошо понимать экономику страны, можно выручить неплохие деньги, говорит Наталья Фадеева:
«Я сейчас занимаюсь инвестициями за рубежом. У меня партнеры на Кипре, в Таиланде, в Дубае. Здесь все зависит от бюджета и от вашего запроса, что вы хотите делать дальше с недвижимостью. Самый бюджетный — это Северный Кипр. Хотя тут уже за год выросли цены на 50%. И потенциал роста здесь неимоверный. Экономика зашкаливает. Заходит большое количество инвесторов, остров развивается».
Что дальше будет с рынком Москвы и Санкт-Петербурга, зависит от экономической ситуации внутри страны, а также от внешней политики. Пока экономика находится в стагнации. Рынок медленно ползет вниз. Поэтому в ближайшие несколько месяцев не ожидается его серьезного оживления. Невысокий спрос и большое объем предложения пока не позволит ценам резко пойти вверх. Скорее, они планомерно будут снижаться, прогнозирует Лариса Громова:
«На мой взгляд, с большей долей вероятности, цены будут снижаться, а ипотечные ставки расти. Летом многие отдыхают, как правило, если это не горит, то откладывают покупку или продажу на потом. Тенденция к снижению стоимости продолжится и дальше, поскольку ощутимых толчков и драйверов для увеличения спроса пока нет, а продление ипотеки с государственной поддержкой и расширение семейной уже не будет оказывать такого существенного эффекта».
Есть мнение, что снижение продлится еще как минимум года два. За это время ценник в Москве может вернуться к уровню 2020 года и упасть на 20%.
Интерес к объектам недвижимости будет скорее поддерживающий, ажиотажа пока не предвидится. Россияне будут покупать квартиры, но в умеренных пределах. Прежде всего ради сохранения сбережений.
Кроме того, очень много инвесторов ушло с рынка жилья в коммерцию или для инвестиций в объекты недвижимости в других странах. Возможно, эта тенденция сохранится и дальше.
Если нестабильность на рынке недвижимость вас не останавливает, и вы нашли ту самую квартиру, не торопитесь. Для начала проверьте жилье по выписке из ЕГРН. Может быть так, что привлекательный на первый взгляд объект окажется «котом в мешке». Выписка из ЕГРН позволит избежать ошибок.
Как проверить квартиру по выписке из ЕГРН?
Чем полезна выписка из ЕГРН?
Выписка из ЕГРН перед покупкой недвижимости поможет выяснить:
Автор: Ксения Антонова
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