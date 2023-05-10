В Канске беженку из Мариуполя поселили в комнату с выбитым окном и сгнившим туалетом

Пенсионерка Татьяна Гусева перебралась в Красноярский край в марте 2022 года из-за боевых действий. Ее дом в Мариуполе разрушили, а в Канске ей выдали комнату, неприспособленную для жизни.

«Во время боёв новый дом, в который я собиралась переехать, разрушили. Офис, где находился наш отдел кадров — сгорел. Вместе с ним сгорела и трудовая книжка — 45 лет стажа», — рассказывала Татьяна Гусева телеканалу Лимон ТВ. В Канске Татьяна получила комнату в общежитии на улице Эйдемана — с разбитым окном, ободранным стенами и сгнившей сантехникой. При этом, по словам женщины, из всего предложенного администрацией города эта комната — «самое нормальное жильё». После сюжета на местном телеканале «Лимон ТВ» и запроса от депутата ЗС Александра Глискова делом заинтересовалась краевая прокуратура. Ведомство начало проверку. В объяснительной от главы Канска Андрея Береснёва говорится, что чиновники были не в курсе состояния комнаты. В апреле там начался ремонт. Рабочие наклеили новые обои, заменили окно, батарею, санузел, постелили линолеум. Специалисты Стройнадзора, жилищного контроля и канской прокуратуры вновь проверили комнату и сочли её пригодной для жилья. Береснёву вынесли предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства.