В Канске беженку из Мариуполя поселили в комнату с выбитым окном и сгнившим туалетом

Posted 10 мая 2023, 06:45
Published 10 мая 2023, 06:45
Modified 11 октября 2023, 11:27
Updated 11 октября 2023, 11:27
«Во время боёв новый дом, в который я собиралась переехать, разрушили. Офис, где находился наш отдел кадров — сгорел. Вместе с ним сгорела и трудовая книжка — 45 лет стажа», — рассказывала Татьяна Гусева телеканалу Лимон ТВ.
В Канске Татьяна получила комнату в общежитии на улице Эйдемана — с разбитым окном, ободранным стенами и сгнившей сантехникой. При этом, по словам женщины, из всего предложенного администрацией города эта комната — «самое нормальное жильё».
После сюжета на местном телеканале «Лимон ТВ» и запроса от депутата ЗС Александра Глискова делом заинтересовалась краевая прокуратура.
Ведомство начало проверку. В объяснительной от главы Канска Андрея Береснёва говорится, что чиновники были не в курсе состояния комнаты.
В апреле там начался ремонт. Рабочие наклеили новые обои, заменили окно, батарею, санузел, постелили линолеум.
Специалисты Стройнадзора, жилищного контроля и канской прокуратуры вновь проверили комнату и сочли её пригодной для жилья. Береснёву вынесли предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства.