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Posted 15 мая 2023, 06:43

Published 15 мая 2023, 06:43

Modified 22 ноября, 06:43

Updated 22 ноября, 06:43

Какой будет погода летом в Красноярске

Какой будет погода летом в Красноярске

15 мая 2023, 06:43
Фото: prmira.ru.
Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода летом 2023 года.

По предварительному прогнозу, июнь в Красноярске будет жарким, температура в центральной и северной части Красноярского края будет выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы, но на юге края обещают засуху.

Фото: meteoinfo.ru

Сильной жары в июле в Красноярске не обещают, среднесуточная температура будет около нормы, это примерно 19 градусов. Зато жара сохранится на севере края. Большое количество осадков обещают на Таймыре, в остальной части края их будет умеренно.

Фото: meteoinfo.ru

Температура в августе в Красноярске будет в пределах нормы, это +16. Обычным будет и количество осадков. На севере края по-прежнему сохранится теплая погода.

Фото: meteoinfo.ru
#Анастасия Аскарова#Погода#Красноярск
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