Какой будет погода летом в Красноярске

Posted 15 мая 2023, 06:43
Published 15 мая 2023, 06:43
Modified 22 ноября, 06:43
Updated 22 ноября, 06:43
По предварительному прогнозу, июнь в Красноярске будет жарким, температура в центральной и северной части Красноярского края будет выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы, но на юге края обещают засуху.
Сильной жары в июле в Красноярске не обещают, среднесуточная температура будет около нормы, это примерно 19 градусов. Зато жара сохранится на севере края. Большое количество осадков обещают на Таймыре, в остальной части края их будет умеренно.
Температура в августе в Красноярске будет в пределах нормы, это +16. Обычным будет и количество осадков. На севере края по-прежнему сохранится теплая погода.