В Красноярске хотят продать исторический особняк в центре города

Posted 15 мая 2023, 08:00
Published 15 мая 2023, 08:00
Modified 15 мая 2023, 08:06
Updated 15 мая 2023, 08:06
Лот появился на сайте Дом.рф. Цена и дата торгов пока не назначены, сейчас лот находится «в агентировании» (то есть в стадии подготовки документов).
Согласно проекту «Красное место», особняк построил в 1910 году красноярский нотариус Николай Ставровский. В доме находились квартира юриста и его контора. В 1911 году открылся трактир «Кавказский погреб», 1912-1913 годах здесь располагался бакалейный магазин И. А. Широкова, в 1915 году — редакция газеты «Отклики Сибири».
После революции здание национализировали. В 1921 году в нём находились контора и магазин текстильного комбината. В 1927-1929 годах здесь разместились Сиблестрест и магазин детских товаров АО «Акорт».
Сейчас 4-этажное кирпичное здание площадью 633 квадратных метров имеет статус памятника архитектуры. Участок под ним равен 4 соткам. Судя по сервисам Yandex.maps и 2Gis, в настоящий момент помещение использует красноярский НИИ животноводства КНЦ СО РАН.
На сайте НИИ «Проспект Мира» нашел новость о том, что институт животноводства был реорганизован и присоединён к Красноярскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства в качестве отдела животноводства.
В пресс-службе КНЦ отказались по телефону ответить на вопросы «ПМ», связанные со зданием, попросив прислать официальный запрос. Дозвониться до самого института не удалось.