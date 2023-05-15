В Красноярске хотят продать исторический особняк в центре города

Согласно проекту «Красное место», особняк построил в 1910 году красноярский нотариус Николай Ставровский. В доме находились квартира юриста и его контора. В 1911 году открылся трактир «Кавказский погреб», 1912-1913 годах здесь располагался бакалейный магазин И. А. Широкова, в 1915 году — редакция газеты «Отклики Сибири».