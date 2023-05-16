Антон Егоров прокомментировал задержание отца

Антон Егоров сообщил Ngs24.ru, что Владимира Егорова задержали в красноярском аэропорту после возвращения из Москвы. Егоров-старший, по словам сына, не собирался никуда улетать. Ранее появилась информация, что глава «Сибиряка» якобы вылетал за границу.