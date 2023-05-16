Антон Егоров прокомментировал задержание отца

Posted 16 мая 2023, 03:27
Published 16 мая 2023, 03:27
Modified 16 мая 2023, 08:57
Updated 16 мая 2023, 08:57
Антон Егоров сообщил Ngs24.ru, что Владимира Егорова задержали в красноярском аэропорту после возвращения из Москвы. Егоров-старший, по словам сына, не собирался никуда улетать. Ранее появилась информация, что глава «Сибиряка» якобы вылетал за границу.
По данным СМИ, задержание связано с хищением бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек. О чем именно идет речь, неизвестно.
Сообщается, что задержание проводили сотрудники ФСБ. В ведомстве «Проспекту Мира» не стали комментировать информацию.