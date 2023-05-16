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Posted 16 мая 2023, 03:27

Published 16 мая 2023, 03:27

Modified 16 мая 2023, 08:57

Updated 16 мая 2023, 08:57

Антон Егоров прокомментировал задержание отца

16 мая 2023, 03:27
Сюжет
Дело Владимира Егорова
Сын владельца красноярской строительной компании «Сибиряк» Антон Егоров рассказал журналистам о задержании отца.

Антон Егоров сообщил Ngs24.ru, что Владимира Егорова задержали в красноярском аэропорту после возвращения из Москвы. Егоров-старший, по словам сына, не собирался никуда улетать. Ранее появилась информация, что глава «Сибиряка» якобы вылетал за границу. 

По данным СМИ, задержание связано с хищением бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек. О чем именно идет речь, неизвестно. 

Сообщается, что задержание проводили сотрудники ФСБ. В ведомстве «Проспекту Мира» не стали комментировать информацию. 

#Город#Люди#Криминал#Красноярск#Сибиряк#Дело Владимира Егорова
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