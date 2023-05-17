Гендиректора «Сибиряка» Егорова и его дочь подозревают в мошенничестве на школе Усса

Posted 17 мая 2023, 09:36
Published 17 мая 2023, 09:36
Modified 27 мая 2023, 09:39
Updated 27 мая 2023, 09:39
Уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении Егорова было возбуждено по материалам краевого УФСБ. Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2020 году «Сибиряк» арендовал у иланской администрации землю для строительства школы.
После постройки здание передали в муниципальную собственность, но перед этим Егоров нанял знакомого оценщика, который составил отчёт с завышенной стоимостью всех работ — на 391 миллион рублей больше запланированной. Он также задержан.
В итоге администрация города перечислила на счета компании Егорова миллиард рублей из краевого бюджета. Как сообщил «Борус», дочь Егорова — Александра Савельева проходит по делу как соучастник. На сайте «Сибиряка» сказано, что она работает главным бухгалтером строительной компании.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты имущество и крупные суммы, в том числе в иностранной валюте.
Сейчас Егорову и Савельевой избирают меру пресечения.