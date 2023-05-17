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Posted 17 мая 2023, 09:36

Published 17 мая 2023, 09:36

Modified 27 мая 2023, 09:39

Updated 27 мая 2023, 09:39

Гендиректора «Сибиряка» Егорова и его дочь подозревают в мошенничестве на школе Усса

17 мая 2023, 09:36
Сюжет
Дело Владимира Егорова
Гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова и его дочь подозревают в мошенничестве при строительстве школы в городе Иланский. В этой школе учился экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. Когда речь зашла о её реконструкции, то было решено школу снести и построить новую — на 600 мест.

Уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении Егорова было возбуждено по материалам краевого УФСБ. Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2020 году «Сибиряк» арендовал у иланской администрации землю для строительства школы.

После постройки здание передали в муниципальную собственность, но перед этим Егоров нанял знакомого оценщика, который составил отчёт с завышенной стоимостью всех работ — на 391 миллион рублей больше запланированной. Он также задержан.

В итоге администрация города перечислила на счета компании Егорова миллиард рублей из краевого бюджета. Как сообщил «Борус», дочь Егорова — Александра Савельева проходит по делу как соучастник. На сайте «Сибиряка» сказано, что она работает главным бухгалтером строительной компании.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты имущество и крупные суммы, в том числе в иностранной валюте.

Сейчас Егорову и Савельевой избирают меру пресечения.

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#Общество#Криминал#Красноярск#Мошенники#Сибиряк#Дело Владимира Егорова
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