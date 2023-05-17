Гендиректора «Сибиряка» Егорова и его дочь подозревают в мошенничестве на школе Усса

Сюжет Дело Владимира Егорова

Гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова и его дочь подозревают в мошенничестве при строительстве школы в городе Иланский. В этой школе учился экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. Когда речь зашла о её реконструкции, то было решено школу снести и построить новую — на 600 мест.

Уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении Егорова было возбуждено по материалам краевого УФСБ. Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2020 году «Сибиряк» арендовал у иланской администрации землю для строительства школы. После постройки здание передали в муниципальную собственность, но перед этим Егоров нанял знакомого оценщика, который составил отчёт с завышенной стоимостью всех работ — на 391 миллион рублей больше запланированной. Он также задержан. В итоге администрация города перечислила на счета компании Егорова миллиард рублей из краевого бюджета. Как сообщил «Борус», дочь Егорова — Александра Савельева проходит по делу как соучастник. На сайте «Сибиряка» сказано, что она работает главным бухгалтером строительной компании. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты имущество и крупные суммы, в том числе в иностранной валюте. Сейчас Егорову и Савельевой избирают меру пресечения. Читайте также: Изображение материала Пассажирка самолета рассказала, как задерживали Владимира Егорова