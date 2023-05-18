На каких пляжах отдыхать красноярцам этим летом?

Пожалуй, самый посещаемый и многолюдный пляж Красноярска – зона отдыха у воды, расположенная рядом с Ярыгинской набережной, а если точнее, то напротив нее. Это благоустроенная и ухоженная территория, на которой летом можно практически ежедневно увидеть большое количество отдыхающих. Причина его популярности во многом в том, что до берега можно легко и быстро добраться.