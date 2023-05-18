На каких пляжах отдыхать красноярцам этим летом?

Posted 18 мая 2023, 07:41
Published 18 мая 2023, 07:41
Modified 29 мая 2023, 10:42
Updated 29 мая 2023, 10:42
Пожалуй, самый посещаемый и многолюдный пляж Красноярска – зона отдыха у воды, расположенная рядом с Ярыгинской набережной, а если точнее, то напротив нее. Это благоустроенная и ухоженная территория, на которой летом можно практически ежедневно увидеть большое количество отдыхающих. Причина его популярности во многом в том, что до берега можно легко и быстро добраться.
Стараниями местного предпринимателя пляж на острове был обустроен и оборудован всем необходимым. Теперь в зоне отдыха есть раздевалки, стационарные кафе и даже шезлонги, которые отдыхающие могут брать в аренду.
Территория пляжа на острове огорожена, вход осуществляется через калитку. Удобный заход в воду делает возможным купание даже для детей. Впрочем, спасателей на берегу нет, так что детям стоит находиться в воде под наблюдением взрослых.
Пляж на берегу Енисея далеко не все красноярцы считают комфортабельным. Среди жалоб – обилие на песке различных моллюсков, а также мусора. Однако с мусором успешно борются сами отдыхающие, ухаживая за территорией любимой зоны отдыха.
Пляж в районе мясокомбината подходит для комфортного отдыха, принятия солнечных ванн. Что до купания, то здесь оно официально не разрешено – такой вердикт вынес местный Роспотребнадзор в минувшем году. Добраться до пляжа легко, поэтому он так популярен среди местных жителей.
Благоустройство территории на берегу озера в районе местного мясоперерабатывающего предприятия началось несколько лет назад. Сегодня на площадке для отдыха есть туалеты, компактные и современные раздевалки, мелкий и чистый песок – качественный, что подтверждается сертификатом гигиены.
Купаться в озере не рекомендуется ни детям, ни взрослым. Об этом напоминают соответствующие таблички. Впрочем, на запрет ориентируются далеко не все местные жители – в жаркие дни на берегу озера собирается большое количество желающих искупаться, чтобы спастись от зноя. В числе проблем, упоминаемых отдыхающими, – обилие вдоль берега мусора, который можно увидеть и в воде.
Место отдыха оборудована всем необходимым для отдыха – есть шезлонги, которыми можно пользоваться бесплатно, раздевалки, туалеты и контейнеры под мусор. А вот спасателей нет.
Самый благоустроенный пляж в Красноярске расположен на берегу Енисея на острове Татышев, недалеко от Вантового моста. Зона отдыха прекрасно оборудована, там же находится парк с беговыми и велодорожками, спортивными и детскими площадками. Добраться до него можно без проблем. Это излюбленное место отдыха жителей города, однако и здесь купание официально запрещено, можно только загорать.
На этом берегу в Красноярске любят проводить время семьи с детьми, молодежь. Мусора на песке много, однако с ним стараются бороться – есть даже контейнеры. Однако раздевалок, туалетов на острове нет, равно как и спасателей.
В числе плюсов зоны отдыха рядом с Вантовым мостом в Красноярске – хорошая доступность. Он расположен в черте города, до него легко добраться как личном автотранспорте, так и на общественном транспорте. Для любителей активного отдыха есть велопрокат, для проголодавшихся – кафе. В настоящий восторг посетителей пляжа приводят суслики, которые периодически появляются на берегу.
Популярный и бесплатный пляж находится в Березовском районе, в пригороде Красноярска – от города можно добраться за полчаса или максимум за час. Зона отдыха обустроена и оборудована на берегу озера Бархатово.
Территория полностью оснащена всем необходимым – есть раздевалки, удобные кабинки для переодевания, функциональные туалеты, пункты проката инвентаря для занятий спортом. Есть беседки, зоны для приготовления шашлыка, площадки для игры в волейбол. Для детей также есть множество интересных активностей, в том числе батуты. По воде можно кататься на ватрушках, бананах, взрослым – на гидроциклах и катамаранах. Работают спасатели, следящие за порядком.
Для любителей уединенного отдыха на территории рядом с озером Бархатово есть зона VIP с приватными домиками и собственной территорией у воды.
Еще один пляж на берегу озера - «Бархат-парк». Это платная, благоустроенная зона отдыха, есть баня, футбольные и баскетбольные площадки, там же можно арендовать бунгало, чтобы переночевать.
В области, в 30-40 минутах езды от города, есть отличный пляж – он открыт на территории загородного комплекса «Емельяновское». Зона отдыха находится на берегу озера, отличается ухоженностью, прекрасно оборудована и оснащена. На территории комплекса есть как песчаный, так и галечный пляжи.
Среди активностей, доступных отдыхающим, – водные развлечения, игровые площадки для детей, есть кафетерий. Также есть площадки для мангалов, можно арендовать вейкборд или катамаран: пункты работают прямо на берегу озера.
На пляжи комплекса организован платный вход. Взрослые за посещение, по данным на минувший год, должны будут заплатить 400 рублей, дети младше 12 лет – 200 рублей. Дети младше семи лет могут посещать зону отдыха в сопровождении взрослых бесплатно. В стоимость входа включены пользование лежаками, шезлонгами, тентами, а также парковочное место на стоянке для автомобиля.
Вход в воду с пологий, комфортный, есть специальные места для купания маленьких детей. Оборудованы раздевалки, туалеты, есть душевые, кафе на берегу. Территорию пляжа и воду контролируют спасатели, в зоне отдыха работает медицинский пункт.