Рядом с кладбищем «Бадалык» построят микрорайон на 13 тысяч жителей

Posted 22 мая 2023, 10:55
Published 22 мая 2023, 10:55
Modified 22 мая 2023, 16:09
Updated 22 мая 2023, 16:09
Документ опубликован на сайте администрации. Заказчиком выступает компания ООО «РБК». В будущем застройщик планирует построить дома для 13 тысяч человек. Расчётная плотность населения — 202 жителя на гектар.
Стройку планируют начать в этом году. Первая очередь строительства рассчитана до 2028 года, вторая — до 2032 года, третий этап пройдёт по 2036 год. По проекту на месте пустыря появятся 20 жилых домов, школа, детский сад и спортивные площадки.