Рядом с кладбищем «Бадалык» построят микрорайон на 13 тысяч жителей

Стройку планируют начать в этом году. Первая очередь строительства рассчитана до 2028 года, вторая — до 2032 года, третий этап пройдёт по 2036 год. По проекту на месте пустыря появятся 20 жилых домов, школа, детский сад и спортивные площадки.