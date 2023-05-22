prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2023, 10:55

Published 22 мая 2023, 10:55

Modified 22 мая 2023, 16:09

Updated 22 мая 2023, 16:09

Рядом с кладбищем «Бадалык» построят микрорайон на 13 тысяч жителей

22 мая 2023, 10:55

В Красноярске рядом с кладбищем построят жилой квартал на 40 гектаров

Мэр Красноярска Владислав Логинов подписал документ с проектом застройки 40 га недалеко от кладбища «Бадалык», напротив строящегося ЖК «Ярослав».

Документ опубликован на сайте администрации. Заказчиком выступает компания ООО «РБК». В будущем застройщик планирует построить дома для 13 тысяч человек. Расчётная плотность населения — 202 жителя на гектар.

Стройку планируют начать в этом году. Первая очередь строительства рассчитана до 2028 года, вторая — до 2032 года, третий этап пройдёт по 2036 год. По проекту на месте пустыря появятся 20 жилых домов, школа, детский сад и спортивные площадки.

  • Компания «РБК» стала известна благодаря скандальному ЖК «Снегири» в Солнечном. Его строил холдинг, куда входят строительные компании ООО «КРСКА», ООО «Стройдом» и сама «РБК». В 2014 году после сдачи первых домов в «Снегирях» новоселы жаловались на слышимость в домах, сложности с пешей доступностью и отсутствие нормальной автомобильной дороги. 
  • В 2020-м жители одного из домов в «Снегирях» не могли въехать в свои квартиры больше месяца — не было горячей воды, потому что дом не зарегистрировали в Стройнадзоре.
  • А 6 августа 2021 года в «Снегирях» обрушилась подпорная стена. «Проспект Мира» писал о ее состоянии за год по инцидента.
Читайте также:
Школу в Солнечном хотят внести в книгу рекордов — как самую переполненную в странеВ Красноярске снова отменили торги на застройку рынков на Шахтеров
#Город#Красноярск#Недвижимость#Строительство#Солнечный#Бадалык
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика