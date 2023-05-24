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Posted 24 мая 2023, 06:04

Published 24 мая 2023, 06:04

Modified 24 мая 2023, 12:52

Updated 24 мая 2023, 12:52

На перекрестке в центре Красноярска перекрыли проезд

24 мая 2023, 06:04

В Красноярске на перекрёстке Робеспьера и Бограда частично запретили движение

В Красноярске движение на перекрёстке улиц Робеспьера и Бограда частично закрыли из-за ремонта теплосетей.

Ограничение начало действовать с 8:00 24 мая. Его снимут в 20:00 6 июня.

Перекрыли две полосы на участке длиной 175 метров от Бограда, 114 до Бограда, 97. Еще на перекрёстке сузят проезжую часть от Бограда, 95 до Бограда, 114 в сторону Профсоюзов.

Водители могут объехать перекрытия по встречной полосе. По данным 2Gis.ru, на 13:00 24 мая на участке сильных заторов нет. Но снижена скорость движения на улицах Бограда и Декабристов в районе перекрытия.

#София Штейнберг#Город#Красноярск#Дороги#Перекрытия
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