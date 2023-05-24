На перекрестке в центре Красноярска перекрыли проезд

Posted 24 мая 2023, 06:04
Published 24 мая 2023, 06:04
Modified 24 мая 2023, 12:52
Updated 24 мая 2023, 12:52
Ограничение начало действовать с 8:00 24 мая. Его снимут в 20:00 6 июня.
Перекрыли две полосы на участке длиной 175 метров от Бограда, 114 до Бограда, 97. Еще на перекрёстке сузят проезжую часть от Бограда, 95 до Бограда, 114 в сторону Профсоюзов.
Водители могут объехать перекрытия по встречной полосе. По данным 2Gis.ru, на 13:00 24 мая на участке сильных заторов нет. Но снижена скорость движения на улицах Бограда и Декабристов в районе перекрытия.