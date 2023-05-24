«Она кинулась на моих детей»: в Красноярском крае корова терроризирует посёлок

Posted 24 мая 2023, 12:05
Published 24 мая 2023, 12:05
Modified 24 мая 2023, 12:14
Updated 24 мая 2023, 12:14
Местные жители рассказали, что корова ходит по посёлку без присмотра. По рассказу, в прошлом году она сломала своему хозяину руку и съела у половины деревни капусту.
Рассказами о нападении коровы жители делятся в местном чате WhatsApp «Кононово Всё обо всём».
«Вышла с собакой погулять и смотрю: корова бежит стремительно на нас. Видимо в этот момент я стала спортсменом и бегом стартанула».
«Сегодня марафон сдавала с коровой на пару, параллельно бежала».
«Ворота просто рогами ломала».
Скриншоты сообщений опубликовал канал ТВК:
Жители пишут, что хозяин коровы и местная администрация не решают проблему.
«Проспект Мира» свяжется с жителями и администрацией и расспросит о ситуации.