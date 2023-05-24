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Posted 24 мая 2023, 12:05

Published 24 мая 2023, 12:05

Modified 24 мая 2023, 12:14

Updated 24 мая 2023, 12:14

«Она кинулась на моих детей»: в Красноярском крае корова терроризирует посёлок

24 мая 2023, 12:05

В Красноярском крае агрессивная корова нападает на людей

Жители посёлка Кононово в Сухобузимском районе края пожаловались на агрессивную корову. По их словам, она нападает на людей и портит урожай.

Местные жители рассказали, что корова ходит по посёлку без присмотра. По рассказу, в прошлом году она сломала своему хозяину руку и съела у половины деревни капусту.

Рассказами о нападении коровы жители делятся в местном чате WhatsApp «Кононово Всё обо всём».

«Вышла с собакой погулять и смотрю: корова бежит стремительно на нас. Видимо в этот момент я стала спортсменом и бегом стартанула».
«Сегодня марафон сдавала с коровой на пару, параллельно бежала».
«Ворота просто рогами ломала».

Скриншоты сообщений опубликовал канал ТВК: 

Жители пишут, что хозяин коровы и местная администрация не решают проблему. 

«Проспект Мира» свяжется с жителями и администрацией и расспросит о ситуации. 

#София Штейнберг#Люди#Происшествия#Животные#Красноярский край
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