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Posted 24 мая 2023, 12:17

Published 24 мая 2023, 12:17

Modified 31 мая 2023, 05:38

Updated 31 мая 2023, 05:38

Суд отказался изменять Генплан Красноярска ради жилых высоток в дендрарии

24 мая 2023, 12:17

В Красноярске суд отказался менять Генплан для строительства жилых высоток

Арбитражный суд Красноярска отказал ЖСК «Академик Жуков» в изменении генплана города ради строительства жилья в Академгородке.

Заседание прошло 22 мая. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев.

Сейчас дендрарий принадлежит КНЦ СО РАН и имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Однако, так было не всегда.

В 2015 году оператор госпрограмм по развитию жилищного строительства АО «Дом.рф» выделил из дендрария три участка и передал их трём компаниям — ЖСК «Академик» (сейчас кооператив ликвидирован), ЖСК «Академик Жуков» и ЖСК «Сосновый».

По планам там должны были появиться три высотки, но в том же 2015 году городские власти приняли новый генплан, в котором участок, отданный под строительство, обозначили как зону рекреации, где нельзя строить дома. 

В августе 2022 году в генплан внесли изменения, но зону рекреации сохранили. Сейчас за участком ухаживают сотрудники Института леса, владеет земельным участком оператор госпрограмм по развитию жилищного строительства, АО «Дом.рф».

29 мая в Арбитражном суде рассмотрят иск КНЦ СО РАН по лишению дендрария статуса ООПТ. Как рассказал в феврале «Проспекту Мира» заместитель директора научного центра по правовым и кадровым вопросам Василий Тирранен, статус хотят убрать из-за «предполагаемых больших расходов в будущем».

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#Город#Природа#Красноярск#Недвижимость#Суд#Строительство#Дендрарий
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