Суд отказался изменять Генплан Красноярска ради жилых высоток в дендрарии

Posted 24 мая 2023, 12:17
Published 24 мая 2023, 12:17
Modified 31 мая 2023, 05:38
Updated 31 мая 2023, 05:38
Заседание прошло 22 мая. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев.
Сейчас дендрарий принадлежит КНЦ СО РАН и имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Однако, так было не всегда.
В 2015 году оператор госпрограмм по развитию жилищного строительства АО «Дом.рф» выделил из дендрария три участка и передал их трём компаниям — ЖСК «Академик» (сейчас кооператив ликвидирован), ЖСК «Академик Жуков» и ЖСК «Сосновый».
По планам там должны были появиться три высотки, но в том же 2015 году городские власти приняли новый генплан, в котором участок, отданный под строительство, обозначили как зону рекреации, где нельзя строить дома.
В августе 2022 году в генплан внесли изменения, но зону рекреации сохранили. Сейчас за участком ухаживают сотрудники Института леса, владеет земельным участком оператор госпрограмм по развитию жилищного строительства, АО «Дом.рф».
29 мая в Арбитражном суде рассмотрят иск КНЦ СО РАН по лишению дендрария статуса ООПТ. Как рассказал в феврале «Проспекту Мира» заместитель директора научного центра по правовым и кадровым вопросам Василий Тирранен, статус хотят убрать из-за «предполагаемых больших расходов в будущем».