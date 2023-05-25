Коммунальный мост будут ремонтировать вечером в час пик, водителей просят объезжать

В мэрии рассказали, что сейчас укладывают первый слой асфальта на четыре полосы моста над всей Абаканской протокой. Подрядчик планирует завершить укладку до утра 26 мая. После того, как пройдет утренний час пик, с 10 утра, начнут укладывать верхний слой.