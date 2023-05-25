Коммунальный мост будут ремонтировать вечером в час пик, водителей просят объезжать

Posted 25 мая 2023, 09:51
Published 25 мая 2023, 09:51
Modified 25 мая 2023, 09:53
Updated 25 мая 2023, 09:53
Такое поручение дал мэр Владислав Логинов. Служба заказчика и подрядчик оценили температурный режим, влажность и освещённость участка и решили, что работы можно проводить в темное время суток без ущерба качеству.
В мэрии рассказали, что сейчас укладывают первый слой асфальта на четыре полосы моста над всей Абаканской протокой. Подрядчик планирует завершить укладку до утра 26 мая. После того, как пройдет утренний час пик, с 10 утра, начнут укладывать верхний слой.
Водителей просят по возможности выбирать пути объезда. Последние дни на Коммунальном мосту и прилегающих улицах образуются серьезные пробки.