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Posted 25 мая 2023, 10:06

Published 25 мая 2023, 10:06

Modified 25 мая 2023, 12:33

Updated 25 мая 2023, 12:33

Молодую семью зарезали и закопали у дома культуры. Убийце вынесли приговор

25 мая 2023, 10:06

В Красноярском крае осудили убийцу молодой семьи из Нижней Поймы

15 лет лишения свободы получил 24-летний парень за убийство супругов Юлии и Сергея Каширских из Нижней Поймы. Обвиняемый признал свою вину.

Суд установил, что в июне 2022 года подсудимый приревновал свою жену к коллеге — Сергею Каширскому, и решил его убить. После выяснится, что причин для ревности не было.

Обвиняемый решил убить мужчину, когда тот пойдет на работу. Убийца спрятался за деревьями около местного дома культуры и стал дожидаться Сергея Каширского. Когда мужчина проходил мимо, то подсудимый догнал его и не менее трех раз ударил кухонным ножом в грудь. 

Супруга Каширского Юлия стала очевидцем расправы, поэтому обвиняемый убил и её:  ударил ножом не менее пяти раз в грудь и живот.

Тела убитых обвиняемый спрятал в кустах за ДК, присыпав их сорванной травой. После он сжег их одежду и скрылся. У супругов остался маленький сын. 

Тела супругов нашла мать убитого 30 июня 2022 года. 

Подсудимому назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

С мужчины в пользу потерпевшей стороны — ребенка убитых — взыскали 1 миллион рублей.

#София Штейнберг#Люди#Криминал#Нижняя Пойма
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