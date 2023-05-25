Молодую семью зарезали и закопали у дома культуры. Убийце вынесли приговор

Posted 25 мая 2023, 10:06
Published 25 мая 2023, 10:06
Modified 25 мая 2023, 12:33
Updated 25 мая 2023, 12:33
Суд установил, что в июне 2022 года подсудимый приревновал свою жену к коллеге — Сергею Каширскому, и решил его убить. После выяснится, что причин для ревности не было.
Обвиняемый решил убить мужчину, когда тот пойдет на работу. Убийца спрятался за деревьями около местного дома культуры и стал дожидаться Сергея Каширского. Когда мужчина проходил мимо, то подсудимый догнал его и не менее трех раз ударил кухонным ножом в грудь.
Супруга Каширского Юлия стала очевидцем расправы, поэтому обвиняемый убил и её: ударил ножом не менее пяти раз в грудь и живот.
Тела убитых обвиняемый спрятал в кустах за ДК, присыпав их сорванной травой. После он сжег их одежду и скрылся. У супругов остался маленький сын.
Тела супругов нашла мать убитого 30 июня 2022 года.
Подсудимому назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
С мужчины в пользу потерпевшей стороны — ребенка убитых — взыскали 1 миллион рублей.