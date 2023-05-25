Молодую семью зарезали и закопали у дома культуры. Убийце вынесли приговор

Обвиняемый решил убить мужчину, когда тот пойдет на работу. Убийца спрятался за деревьями около местного дома культуры и стал дожидаться Сергея Каширского. Когда мужчина проходил мимо, то подсудимый догнал его и не менее трех раз ударил кухонным ножом в грудь.