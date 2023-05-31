В Красноярске в седьмой раз состоялся «Сиреневый день»

Экоакция «Сиреневый день» впервые прошла в 2017 году. Всего за семь лет в Красноярске высадили 1750 кустарников. В прошлые года сирень появилась во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома №1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, 9 Мая, краевой клинической больницы, 20-й больницы, БСМП, у Арены Север, Кристалл Арены.