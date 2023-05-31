В Красноярске в седьмой раз состоялся «Сиреневый день»

Posted 31 мая 2023, 07:39
Published 31 мая 2023, 07:39
Modified 31 мая 2023, 07:46
Updated 31 мая 2023, 07:46
В посадке участвовали члены Трудовых отрядов главы города, «Союза женщин», сотрудники Дома дружбы и детских садов и корпоративные волонтёры алюминиевой компании.
«”Сиреневый день” — это ежегодный экологический праздник РУСАЛа и “Комсомольской правды”. Это возможность сделать наш город более прекрасным, ярким и экологичным. Пусть в нашем городе будет как можно больше подобных инициатив», — отметила представительница Женсовета красноярской промплощадки РУСАЛ Олеся Максимова.
В Октябрьском районе 50 саженцев высадили в сквере на улице Копылова, 76. Там раньше было много кустов сирени, потому сквер и получил название «Сиреневый». Однако со временем кустов там не осталось, поэтому волонтеры решили привести сквер в соответствие своему названию.
В Центральном районе акция прошла на улице Мужества в микрорайоне «Покровский». Между домами №21 и №23 посадили ещё 50 саженцев.
«С каждым годом у нас становится больше партнеров, все чаще жители пишут с вопросами как поучаствовать в акции. Первая цель экоакции — сделать Красноярск красивее, а вторая — объединить активных жителей. Мы хотим, чтобы жители видели результаты своих трудов, приходили в эти аллеи, скверы и ещё больше включались в благоустройство города», — поделилась директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.
Еще 50 кустов сирени появились в Советском районе — на площадке возле дома по улице Алексеева, 115. Глава администрации Советского района Елена Ланина поблагодарила всех участников, которым не помешали ни дождь, ни слякоть.
«Когда-то этот участок в Советском районе был совсем не благоустроен: были автостоянка, свалки. Теперь это замечательный сквер, в котором есть прекрасная сирень», — рассказала Елена Ланина.
Также Елена Ланина отметила, что благодаря погоде сирень может зацвести уже в этом году.
Экоакция «Сиреневый день» впервые прошла в 2017 году. Всего за семь лет в Красноярске высадили 1750 кустарников. В прошлые года сирень появилась во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома №1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, 9 Мая, краевой клинической больницы, 20-й больницы, БСМП, у Арены Север, Кристалл Арены.
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