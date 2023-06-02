Полсотни жителей Малой Кети живут в полуразрушенных домах — без связи, дорог и врачей

Posted 2 июня 2023, 04:00
Published 2 июня 2023, 04:00
Modified 2 июня 2023, 07:47
Updated 2 июня 2023, 07:47
В редакцию «Проспекта Мира» обратились родственники оставшихся жителей, которые уже второй год добиваются переселения.
Малая Кеть — посёлок в Бирилюсском районе Красноярского края. На 1 января 2022 там проживало 104 человека. Он находится примерно в 71 километрах к северо-востоку от районного центра, посёлка Новобирилюссы — и примерно в 300 километрах от Красноярска.
Программа переселения прошла в посёлке с 2020 по 2022 год — жителей переселяли из «непредназначенных для проживания строений».
Глава Малокетского сельсовета Вера Вишталюк рассказала «ПМ», что из посёлка уехали 52 жителя. В администрации Бирилюсского района тогда объявили программу закрытой. В посёлке осталось 48 человек.
Бывшая жительница посёлка Ирина рассказывает: у неё там осталась 65-летняя мама и сестра. Они живут на улице Октябрьская без водопровода и отопления.
Раньше их дом, как и многие другие в посёлке, был четырёхквартирным. Но теперь его разобрали и осталась только одна квартира.
«Раньше это были длинные своеобразные бараки из четырёх квартир. Но их разобрали так, что это выглядит как одиночные или двухквартирные дома, только у них нет несущих стен. Такой дом в любой момент может рухнуть», — объяснила Ирина.
Сестра Ирины Наталья осталась в посёлке, чтобы помогать их матери — у неё проблемы с ногами да и в целом со здоровьем: ей тяжело рубить дрова, топить печь и носить воду.
Перевезти родных за свой счет Ирина не не может — сейчас она в декретном отпуске.
Глава сельсовета Вера Вишталюк отметила в разговоре с «ПМ», что оставшиеся дома в посёлке — это полностью забота самих жителей, ни в какую из программ по ремонтам они не входят. Хотя во многих домах выходит из строя печи, а заменить их жители не могут.
У еще одной уроженки поселка Ксении в Малой Кети жили мама и два брата. Они решили уехать, когда в их доме обвалился потолок. Сейчас они живут на съёмных квартирах в Красноярске.
«Братья сделали подпорки для потолка, но это не помогло. Раньше это был четырёхквартирный дом, но сейчас осталась только одна, дом заваливается. Разве это не аварийный дом?», — недоумевает Ксения.
В посёлке у Ксении остался дядя. Женщина старается ему помогать — он болеет диабетом и ему постоянно нужны лекарства, которые в посёлке достать негде.
Средств его перевезти тоже нет — у Ксении трое детей, ипотека, и она помогает снимать жильё родственникам. На это уходит большая часть заработка.
Жители рассказывают «ПМ», что в посёлке нельзя получить медицинскую помощь. После программы переселения закрылся единственный медпункт. Медсестра, которая там работала, ушла на пенсию.
За помощью врача жителям нужно ехать в посёлок Рассвет, Бирилюссы или в Ачинск. Но до них можно добраться только на поезде — автомобильной дороги фактически нет.
«Как таковой дороги от посёлка нет, даже если вам навигатор что-то другое показывает. Там болото и речка. Проехать можно только зимой, когда это всё замерзает», — рассказывает глава Малокетского сельсовета Вера Вишталюк.
Дорога займёт 3-4 часа — то есть получить экстренную помощь невозможно.
В Малой Кети есть проблема и с продуктами: остался единственный магазин, в котором не всегда в наличии даже хлеб. Жители заранее заказывают какие-то продукты и ждут их неделями.
Цены в магазине, по словам жителей, «заоблачные».
«Людей фактически оставили в опасности. Там для жизни абсолютно непригодные условия. В единственном магазине самый дешёвый хлеб стоит 60 рублей», — рассказывает Ксения.
Поведать окружающему миру о своих проблемах для местных тоже затруднительно — в посёлке практически отсутствует сотовая связь. Дядя Ксении говорит, что позвонить по телефону можно только встав в определённый угол дома на табуретку.
В администрации Бирилюсского района «ПМ» заявили, что все дома, которые должны были, уже расселили.
«Все дома и не должны были расселять. Программа была рассчитана только на тех, кто проживал в не предназначенных для этого домах. Люди, которые проживают в нормальных брусовых домах, под никакое переселение не попадают. Там не зона затопления, не вулкан, ничего такого — это самая обычная деревня, где остаётся немного жителей. С этим ничего не сделаешь», — сказали в администрации.
Жители пытались оспорить это и добиться переселения оставшихся людей.
По словам Ирины, в администрации Бирилюсского района с запросами людей отправляют в министерство строительства края, а там — обратно в администрацию.
«Мы надеялись, что власти пойдут навстречу, помогут. Оказалось, что всем всё равно. Как эти оставшиеся дома могут не быть аварийными, если в них не проводился ремонт с момента постройки, с 50-х годов прошлого века? Нет справедливости: кто-то получил миллионы на переселение, а кто-то остался брошен», — рассказала Ирина.
Мы направили официальный запрос в министерство строительства Красноярского края с просьбой прояснить ситуацию.