Полсотни жителей Малой Кети живут в полуразрушенных домах — без связи, дорог и врачей

Глава сельсовета Вера Вишталюк отметила в разговоре с «ПМ», что оставшиеся дома в посёлке — это полностью забота самих жителей, ни в какую из программ по ремонтам они не входят. Хотя во многих домах выходит из строя печи, а заменить их жители не могут.