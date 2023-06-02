Пожар с погибшими детьми мог начаться из-за стиральной машины

В прокуратуре сообщили, что в момент возгорания мать детей находилась на приусадебном участке, в доме находились её маленькие дети и старшая девочка, помогавшая ухаживать за ними. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в связи с эксплуатацией стиральной машины на веранде дома.