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Posted 2 июня 2023, 13:37

Published 2 июня 2023, 13:37

Modified 2 июня 2023, 13:39

Updated 2 июня 2023, 13:39

Пожар с погибшими детьми мог начаться из-за стиральной машины

2 июня 2023, 13:37
Появились подробности пожара, в котором погибли трое детей.

Пожар произошел 2 июня около 16:30 в одном из частных домов села Карабула. Предварительно, погибли 2-летний мальчик и 13-летняя и 6-месячная девочки.

Позже стало известно, что старшая девочка из другой семьи, она помогала присматривать за маленькими детьми.

В прокуратуре сообщили, что в момент возгорания мать детей находилась на приусадебном участке, в доме находились её маленькие дети и старшая девочка, помогавшая ухаживать за ними. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в связи с эксплуатацией стиральной машины на веранде дома.

СК называет такие причины — короткое замыкание или неосторожное обращение с электроприборами — кипятильником.

Дом семьи мог быть построен самовольно.

#Алёна Аракчеева#Видео#Происшествия#Дети#Пожар#Богучанский район
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