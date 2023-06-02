Пожар с погибшими детьми мог начаться из-за стиральной машины

Posted 2 июня 2023, 13:37
Published 2 июня 2023, 13:37
Modified 2 июня 2023, 13:39
Updated 2 июня 2023, 13:39
Пожар произошел 2 июня около 16:30 в одном из частных домов села Карабула. Предварительно, погибли 2-летний мальчик и 13-летняя и 6-месячная девочки.
Позже стало известно, что старшая девочка из другой семьи, она помогала присматривать за маленькими детьми.
В прокуратуре сообщили, что в момент возгорания мать детей находилась на приусадебном участке, в доме находились её маленькие дети и старшая девочка, помогавшая ухаживать за ними. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в связи с эксплуатацией стиральной машины на веранде дома.
СК называет такие причины — короткое замыкание или неосторожное обращение с электроприборами — кипятильником.
Дом семьи мог быть построен самовольно.