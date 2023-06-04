Суд в Красноярске арестовал директора фонда капремонта

Posted 4 июня 2023, 05:49
Published 4 июня 2023, 05:49
Modified 4 июня 2023, 05:53
Updated 4 июня 2023, 05:53
Об этом сообщили в прокуратуре.
Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник договорился со знакомым руководителем строительной компании за взятку в 12 миллионов рублей обеспечить заключение контрактов на ремонт домов и принять работы, даже если они будут сделаны некачественно.
Сотрудники ФСБ задержали его 2 июня при получении части денег в размере 5 миллионов рублей. В его доме прошли обыски, силовики изъяли иностранную валюту, украшения, машину и другие ценные вещи.
Людей, пострадавших от действий Попелышева, попросили обращаться в территориальный отдел следственного комитета в Ленинском районе.