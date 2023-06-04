Суд в Красноярске арестовал директора фонда капремонта

Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник договорился со знакомым руководителем строительной компании за взятку в 12 миллионов рублей обеспечить заключение контрактов на ремонт домов и принять работы, даже если они будут сделаны некачественно.