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Posted 5 июня 2023, 05:57

Published 5 июня 2023, 05:57

Modified 5 июня 2023, 14:33

Updated 5 июня 2023, 14:33

«Машину покарябает»: на трассу в Красноярском крае вышла медведица с медвежатами

5 июня 2023, 05:57

На трассу в Енисейском районе вышла медведица с медвежатами

Жители края опять встретили медведей. На этот раз их заметили в Енисейском районе недалеко от Монастырского озера.

Видео со встречей косолапых сняли автомобилисты, его опубликовали в паблике «ЧП Лесосибирск». На кадрах медведица идет по трассе, а рядом с ней — трое медвежат.

В это время двое мужчин находятся в машине на обочине и боятся проезжать в ту сторону:

— Думаешь, машину откроют?

— Да мало ли. Так-то медведица.

— Кажется, они тебя заметили.

— Конечно, заметили.

— Что, аккуратненько с краю проедем?

— Ну, давай попробуем.

— Удрать-то все равно удерем. Просто машину покарябает.

В конце видео медведица и медвежата убегают в лес, а машина уехала.

Если вы заметили хищников или их следы близко к населённым пунктам, позвоните в министерство экологии и рационального природопользования края по телефону 8 (391) 227 72 59 или охотинспекторам на территориях.

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#Видео#Общество#Животные#Лесосибирск#Медведи#Красноярский край#Медведь
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