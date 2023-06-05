«Машину покарябает»: на трассу в Красноярском крае вышла медведица с медвежатами

На трассу в Енисейском районе вышла медведица с медвежатами

Жители края опять встретили медведей. На этот раз их заметили в Енисейском районе недалеко от Монастырского озера.

Видео со встречей косолапых сняли автомобилисты, его опубликовали в паблике «ЧП Лесосибирск». На кадрах медведица идет по трассе, а рядом с ней — трое медвежат. В это время двое мужчин находятся в машине на обочине и боятся проезжать в ту сторону: — Думаешь, машину откроют?

— Да мало ли. Так-то медведица.

— Кажется, они тебя заметили.

— Конечно, заметили.

— Что, аккуратненько с краю проедем?

— Ну, давай попробуем.

— Удрать-то все равно удерем. Просто машину покарябает.

В конце видео медведица и медвежата убегают в лес, а машина уехала. Если вы заметили хищников или их следы близко к населённым пунктам, позвоните в министерство экологии и рационального природопользования края по телефону 8 (391) 227 72 59 или охотинспекторам на территориях. Читайте также: Недавно медведей заметили в пригороде Дивногорска