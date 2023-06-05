«Машину покарябает»: на трассу в Красноярском крае вышла медведица с медвежатами

Posted 5 июня 2023, 05:57
Published 5 июня 2023, 05:57
Modified 5 июня 2023, 14:33
Updated 5 июня 2023, 14:33
Видео со встречей косолапых сняли автомобилисты, его опубликовали в паблике «ЧП Лесосибирск». На кадрах медведица идет по трассе, а рядом с ней — трое медвежат.
В это время двое мужчин находятся в машине на обочине и боятся проезжать в ту сторону:
— Думаешь, машину откроют?
— Да мало ли. Так-то медведица.
— Кажется, они тебя заметили.
— Конечно, заметили.
— Что, аккуратненько с краю проедем?
— Ну, давай попробуем.
— Удрать-то все равно удерем. Просто машину покарябает.
В конце видео медведица и медвежата убегают в лес, а машина уехала.
Если вы заметили хищников или их следы близко к населённым пунктам, позвоните в министерство экологии и рационального природопользования края по телефону 8 (391) 227 72 59 или охотинспекторам на территориях.