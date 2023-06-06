Красноярские предприятия перевели клиентские звонки на «цифровых секретарей»

Posted 6 июня 2023, 05:10
Published 6 июня 2023, 05:10
Modified 6 июня 2023, 05:14
Updated 6 июня 2023, 05:14
За первый квартал 2023 года предприятия региона обращались за организацией аутсорсингового колл-центра на 26% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть обращений приходилась на производственные и торговые компании, которым необходимо быстро реагировать на заявки, обращения и вопросы клиентов.
Основной задачей является объединение обращений по тематике и распределение их по ответственным сотрудникам. Это позволяет сократить число работников, занятых подготовкой ответов и общением с клиентами. Например, благодаря переводу входящих звонков в аутсорсинговый колл-центр, предприятию, занимающемуся продажей спецтехники, горно-шахтного оборудования и дорожно-строительной техники, удалось значительно сократить затраты на обработку клиентских запросов.
Второй по популярности услугой была виртуальная АТС, спрос на которую вырос на 17%. Государственные учреждения в основном пользовались этой услугой. Например, один из вузов региона перешел с аналоговой телефонии на виртуальную АТС благодаря установке IP-оборудования. Это позволило высшему учебному заведению оптимизировать расходы и исключить проблемы с коммуникацией при перемещении сотрудников кафедр и ректората, которое планировалось в связи с ремонтом здания.
Директор филиала МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что в регионе много крупных промышленных предприятий, наукоемких производств и вузов, готовых внедрять различные цифровые инструменты для автоматизации рабочих процессов.