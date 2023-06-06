Красноярские предприятия перевели клиентские звонки на «цифровых секретарей»

Второй по популярности услугой была виртуальная АТС, спрос на которую вырос на 17%. Государственные учреждения в основном пользовались этой услугой. Например, один из вузов региона перешел с аналоговой телефонии на виртуальную АТС благодаря установке IP-оборудования. Это позволило высшему учебному заведению оптимизировать расходы и исключить проблемы с коммуникацией при перемещении сотрудников кафедр и ректората, которое планировалось в связи с ремонтом здания.