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Posted 7 июня 2023, 12:39

Published 7 июня 2023, 12:39

Modified 8 июня 2023, 04:33

Updated 8 июня 2023, 04:33

Красноярцы встретили змей в Академгородке

7 июня 2023, 12:39
В разных местах в Академгородке жители встретили двух змей. Некоторые горожане отметили, что для этого места — это обычная ситуация.

Змей заметили утром 7 июня. Фото и видео опубликовали в телеграм-канале «Красноярск с огоньком».

Первая змея попала на видео, но быстро скрылась в траве. Она оказалась совсем маленькой.

После этого в телеграм-канале опубликовали фото с ещё одной змеей. Ока оказалась побольше.

Некоторые пользователи стали переживать из-за этого. А другие ответили, что в этом нет ничего особенного.

«В нижнем Академе по берегу этих змей тьма. Гадюк тут нет. Живут ужики. Кушают они мышей. Змеи и змеи. У них своя жизнь, у нас — своя. Наши миры не пересекаются».

В Красноярске и в его окрестностях можно встретить три вида змей: ужа, гадюку и щитомордника. Ужи безобидны. Гадюка ядовита, но ее яд в большинстве случаев не смертелен для человека. А вот укус щитомордника может оказаться смертельным.

Замдиректора по научной работе нацпарка «Красноярские Столбы» в разговоре с «Проспектом Мира» предположила, что на видео попала гадюка обыкновенная. Однако, по ее словам, рисунка змеи почти не видно, поэтому она может ошибаться.

Пресс-секретарь зоопарка «Роев ручей» Олег Чипура сказал «ПМ», что в ближайшее время в городе часто будут встречаться змеи — к этому располагает жаркая погода, а еще у пресмыкающихся сейчас сезон спаривания.

Представитель зоопарка отметил, что пугаться змей не нужно, но не стоит пытаться их догнать и поймать. Эти животные не нападают на человека первыми. Однако они могут укусить, если их трогать.

#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Змея
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