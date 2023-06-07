Красноярцы встретили змей в Академгородке

Posted 7 июня 2023, 12:39
Published 7 июня 2023, 12:39
Modified 8 июня 2023, 04:33
Updated 8 июня 2023, 04:33
Змей заметили утром 7 июня. Фото и видео опубликовали в телеграм-канале «Красноярск с огоньком».
Первая змея попала на видео, но быстро скрылась в траве. Она оказалась совсем маленькой.
После этого в телеграм-канале опубликовали фото с ещё одной змеей. Ока оказалась побольше.
Некоторые пользователи стали переживать из-за этого. А другие ответили, что в этом нет ничего особенного.
«В нижнем Академе по берегу этих змей тьма. Гадюк тут нет. Живут ужики. Кушают они мышей. Змеи и змеи. У них своя жизнь, у нас — своя. Наши миры не пересекаются».
В Красноярске и в его окрестностях можно встретить три вида змей: ужа, гадюку и щитомордника. Ужи безобидны. Гадюка ядовита, но ее яд в большинстве случаев не смертелен для человека. А вот укус щитомордника может оказаться смертельным.
Замдиректора по научной работе нацпарка «Красноярские Столбы» в разговоре с «Проспектом Мира» предположила, что на видео попала гадюка обыкновенная. Однако, по ее словам, рисунка змеи почти не видно, поэтому она может ошибаться.
Пресс-секретарь зоопарка «Роев ручей» Олег Чипура сказал «ПМ», что в ближайшее время в городе часто будут встречаться змеи — к этому располагает жаркая погода, а еще у пресмыкающихся сейчас сезон спаривания.
Представитель зоопарка отметил, что пугаться змей не нужно, но не стоит пытаться их догнать и поймать. Эти животные не нападают на человека первыми. Однако они могут укусить, если их трогать.