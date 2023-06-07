Красноярцы встретили змей в Академгородке

В Красноярске и в его окрестностях можно встретить три вида змей: ужа, гадюку и щитомордника. Ужи безобидны. Гадюка ядовита, но ее яд в большинстве случаев не смертелен для человека. А вот укус щитомордника может оказаться смертельным.