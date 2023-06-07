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Posted 7 июня 2023, 05:49

Published 7 июня 2023, 05:49

Modified 7 июня 2023, 06:30

Updated 7 июня 2023, 06:30

Сколько машин пострадало после бури с градом в Красноярске

7 июня 2023, 05:49
В мэрии сообщили о последствиях стихии 6 июня. Красноярск накрыла пылевая буря с сильным ветром, дождем и градом.

Всего в службу 005 поступило 67 заявок от красноярцев. Известно, что пострадали как минимум 14 машин. Все авто были припаркованы во дворах и повреждены деревьями, ветками, незакрепленными конструкциями и мусорными баками.

Несколько машин пробили колеса на переезде на правобережье, сообщает телеканал «ТВК». Один из пострадавших сообщил журналистам, что ехал с женой и ребенком с дачи. Сильный дождь скрыл все выбоины на переезде на Красноярском рабочем, и мужчина не заметил за рельсами большую яму. Машина провалилась правыми колесами, и они оказались пробиты.

Мужчина добавил, что насчитал около 10 машин с пробитыми колесами в этом месте. Все они стояли вдоль дороги.

Известно о 28 поваленных деревьях, в основном на правобережье, искрящих проводах, обрывах линий электропередач. В домах отключали электричество.

Аварии устраняли 6 июня, бригады работают и сегодня во всех районах города. Вся информация о ходе работ есть на сайте службы 005.

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