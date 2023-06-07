Сколько машин пострадало после бури с градом в Красноярске

Несколько машин пробили колеса на переезде на правобережье, сообщает телеканал «ТВК». Один из пострадавших сообщил журналистам, что ехал с женой и ребенком с дачи. Сильный дождь скрыл все выбоины на переезде на Красноярском рабочем, и мужчина не заметил за рельсами большую яму. Машина провалилась правыми колесами, и они оказались пробиты.