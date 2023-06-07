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Posted 7 июня 2023, 09:05

Published 7 июня 2023, 09:05

Modified 7 июня 2023, 14:52

Updated 7 июня 2023, 14:52

На месте завода в Телевизорном появится жилой комплекс

7 июня 2023, 09:05
Строительство нового жилого комплекса начнется в переулке Телевизорном в Красноярске.

Как пишет «Сибдом», в мае администрация выдала четыре разрешения на строительство многоэтажных жилых домов. Одно из них предоставлено на территорию бывшей промплощадки. Судя по всему, речь идет о заводе электромонтажных изделий.

ООО «Телевизорный» получило разрешение возвести первый дом. На карте это место за рыбным магазином «У Марианны».

По планам, новостройка будет иметь переменную этажность от 7 до 16 этажей, в ней будет 266 квартир общей площадью 16,8 тысячи квадратных метра. Сдать дом собираются в 2027 году.

#Город#Красноярск#Жильё#Строительство
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