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Posted 9 июня 2023, 06:56

Published 9 июня 2023, 06:56

Modified 9 июня 2023, 06:58

Updated 9 июня 2023, 06:58

«Падают без сознания»: красноярцы жалуются на адскую жару в автобусах

9 июня 2023, 06:56

Красноярцы жалуются на адскую жару в автобусах

Красноярцы жалуются на невыносимую жару в общественном транспорте. В некоторых автобусах жарче, чем на улице.

Почти неделю в Красноярске держится аномальная жара. Однако в автобусах сейчас намного жарче. Так, некоторые красноярцы говорят, что температура воздуха в салоне доходит до +39-42 °С.

«Ехала в троллейбусе типа с кондиционером, информтабло сообщало, что на улице +33 °С, в салоне — +42 °С».

Жители отмечают, что в общественном транспорте душно, нет кондиционеров или они просто не работают:

«Кондуктор автобуса № 11 сказала, что у них предусмотрен кондиционер, только их никто не заправляет».
«Они во всех автобусах и троллейбусах есть, просто их не включают, хотя по температурным нормам обязаны».
«В 8 вечера два дня подряд езжу на большом автобусе № 88. Сказать, что воздуха нет, ничего не сказать: 2 маленьких люка и одна форточка на такой огромный автобус и нет ни малейшего дуновения. На улице свежее».

Некоторым от жары становится плохо. Как минимум несколько людей упали в обморок.

«Два дня подряд сама лично откачивала детей, падающих без сознания в автобусах».
«Передо мной сегодня девочка упала в обморок. Разве это нормально? Можно же какие-то человеческие условия перевоза пассажиров создать».
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Рассказывали, когда жара спадет в Красноярске.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Происшествия#Погода#Красноярск#Жара#Общественный транспорт
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