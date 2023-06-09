«Падают без сознания»: красноярцы жалуются на адскую жару в автобусах

Posted 9 июня 2023, 06:56
Published 9 июня 2023, 06:56
Modified 9 июня 2023, 06:58
Updated 9 июня 2023, 06:58
Почти неделю в Красноярске держится аномальная жара. Однако в автобусах сейчас намного жарче. Так, некоторые красноярцы говорят, что температура воздуха в салоне доходит до +39-42 °С.
«Ехала в троллейбусе типа с кондиционером, информтабло сообщало, что на улице +33 °С, в салоне — +42 °С».
Жители отмечают, что в общественном транспорте душно, нет кондиционеров или они просто не работают:
«Кондуктор автобуса № 11 сказала, что у них предусмотрен кондиционер, только их никто не заправляет».
«Они во всех автобусах и троллейбусах есть, просто их не включают, хотя по температурным нормам обязаны».
«В 8 вечера два дня подряд езжу на большом автобусе № 88. Сказать, что воздуха нет, ничего не сказать: 2 маленьких люка и одна форточка на такой огромный автобус и нет ни малейшего дуновения. На улице свежее».
Некоторым от жары становится плохо. Как минимум несколько людей упали в обморок.
«Два дня подряд сама лично откачивала детей, падающих без сознания в автобусах».
«Передо мной сегодня девочка упала в обморок. Разве это нормально? Можно же какие-то человеческие условия перевоза пассажиров создать».