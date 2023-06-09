В Красноярске новый график выплат на детей установлен с июня

Начиная с 2023 года расширен список категорий граждан, получивших право на начисление пособий на ребенка из средств материнского капитала. Напомним, что еще в 2022 году на такое пособие могли претендовать только те семьи Красноярска, в которых маткапитал был начислен на второго по счету ребенка до достижения им трех лет. В 2023 году соответствующее пособие можно оформить на любого ребенка, независимо от того, каким по счету он родился в семье.