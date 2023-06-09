В Красноярске новый график выплат на детей установлен с июня

Posted 9 июня 2023, 14:38
Published 9 июня 2023, 14:38
Modified 9 июня 2023, 14:39
Updated 9 июня 2023, 14:39
Семьи из Красноярска, получающие социальные выплаты и пособия на детей, наверняка обратили внимание на то, что в июне средства им перечислили по измененному графику. Связано это с тем, что с 2023 года в России за начисление всех пособий и других видов социальной поддержки отвечает новая структура — Социальный фонд. До этого за пособия, их начисление и оформление отвечал как Пенсионный фонд, так и другие структуры.
В 2023 году Социальный фонд решил выплачивать пособия на детей во всех регионах России в одну и ту же дату. Для сравнения: раньше семьи из Красноярска получали выплаты в одни даты, а семьи из других регионов — в другие. Как правило, в интервале с 8 по 15 число каждого месяца.
В одну и ту же дату все семьи России, в том числе и в Красноярске, будут получать универсальное детское пособие — каждый месяц третьего числа. Соответствующая дата установлена и для выплаты детского пособия из средств материнского капитала — ежемесячно пятого числа. В эту дату начисляется сумма, положенная за предыдущий месяц. Иными словами, семья из Красноярска в июне получила пособие на ребенка из средств маткапитала за май, а выплата за июнь, соответственно, придет в июле.
Начиная с 2023 года расширен список категорий граждан, получивших право на начисление пособий на ребенка из средств материнского капитала. Напомним, что еще в 2022 году на такое пособие могли претендовать только те семьи Красноярска, в которых маткапитал был начислен на второго по счету ребенка до достижения им трех лет. В 2023 году соответствующее пособие можно оформить на любого ребенка, независимо от того, каким по счету он родился в семье.
Впрочем, для получения регулярных выплат из средств материнского капитала в 2023 году семья в Красноярске должна соответствовать нескольким требованиям. Первое — ребенок должен быть младше трех лет, второе — определенный уровень дохода семьи. Согласно установленным правилам, доход на одного члена семьи должен составлять менее двукратного размера прожиточного минимума на душу населения по региону, в данном случае — по Красноярскому краю. Если сумма среднедушевого дохода, который учитывается, больше, право на получение пособия у семьи, соответственно, не возникает.
Если семья хочет получать регулярную выплату из средств материнского капитала каждый месяц, необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или направить его через портал «Госуслуги».