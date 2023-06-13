Красноярскую сеть бургерных взломали. Жителям пришла подозрительная рассылка

Один из получателей рассылки сказал «Проспекту Мира», что перешёл по ссылке, там открылся сторонний сайт. На странице попросили ввести личные данные, рядом была кнопка «Продолжить». Когда красноярец понял, что это похоже на мошенников, то вышел.