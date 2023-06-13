Красноярскую сеть бургерных взломали. Жителям пришла подозрительная рассылка

Posted 13 июня 2023, 11:16
Published 13 июня 2023, 11:16
Modified 13 июня 2023, 11:18
Updated 13 июня 2023, 11:18
Участники группы регулярно получают сообщения с акциями от сети: обычно это скидки или какие-либо спецпредложения.
Однако вечером 13 июня красноярцам пришло сообщение с предложением забрать приз по ссылке без каких-либо пояснений:
Один из получателей рассылки сказал «Проспекту Мира», что перешёл по ссылке, там открылся сторонний сайт. На странице попросили ввести личные данные, рядом была кнопка «Продолжить». Когда красноярец понял, что это похоже на мошенников, то вышел.
Другие пользователи поделились в соцсетях, что по ссылке их ждала информация о большом денежном призе, за получение которого нужно было «оплатить конвертацию»:
В сети «БургерКит» «ПМ» подтвердили, что их официальный аккаунт взломали мошенники. В компании сказали, что сейчас удаляют эти разосланные сообщения.