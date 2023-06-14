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Posted 14 июня 2023, 13:13

Published 14 июня 2023, 13:13

Modified 15 июня 2023, 06:23

Updated 15 июня 2023, 06:23

В Красноярске показательно осудили контрактника за самоволку. Ему дали 5 лет

14 июня 2023, 13:13

В Красноярском крае контрактник получил 5 лет за самоволку

В Красноярске показательно осудили контрактника за уход из воинской части.

Как сообщается на сайте Красноярского гарнизонного военного суда, рядовой-контрактник по фамилии Пушников служил в воинской части Мурманской области. Он решил отдохнуть от службы, не прибыл в часть в сентябре 2022 года и уехал в Железногорск.

Он жил на территории города, пока его не задержали полицейские в октябре 2022 года.

Заседание суда провели в одной из воинских частей края на глазах у других военнослужащих. На сайте суда сказано, что это сделали «для профилактики».

Суд приговорил Пушникова к пяти годам колонии общего режима за самовольное оставление части (статья 337 УК РФ). Контрактника взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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#Люди#Криминал#Суд#Красноярский край
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