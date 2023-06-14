В Красноярске показательно осудили контрактника за самоволку. Ему дали 5 лет

Как сообщается на сайте Красноярского гарнизонного военного суда, рядовой-контрактник по фамилии Пушников служил в воинской части Мурманской области. Он решил отдохнуть от службы, не прибыл в часть в сентябре 2022 года и уехал в Железногорск.